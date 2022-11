Il Wttc annuncia i primi speaker del Global Summit in Arabia Saudita

Il World Travel & Tourism Council (Wttc) ha annunciato i primi speaker invitati a partecipare al 22° Global Summit che si svolgerà dal 28 novembre al 1° dicembre 2022 a Riyadh, in Arabia Saudita. Due i nomi di carattere internazionale che vengono dal mondo della politica e delle istituzionali: l’ex primo ministro del Regno Unito, Theresa May, e l’ex segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon.

Durante il Global Summit di Riyadh i leader del settore turistico globale – che vale oltre il 10% del Pil globale (pre Covid) incontreranno e si confronteranno con gli esponenti governativi provenienti da tutto il mondo per continuare a identificare e coordinare sforzi, investimenti e misure per sostenere la ripresa del settore dei viaggi e del turismo affrontando le sfide che attendono l’intera filiera del travel. L’obiettivo è sempre quello di far diventare il turismo un settore sempre più sicuro, resiliente, inclusivo e sostenibile.

Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, ha dichiarato: «Theresa May coltiva un interesse da molti anni verso l’ambiente e come primo ministro in Uk ha a lanciato il piano “25 Year Environmental Plan” utile a combattere contro lo spreco e per la riduzione dei rifiuti di plastica. Nel 2019 ha formalmente impegnato il Regno Unito a raggiungere il livello zero di emissioni di CO2 entro il 2050.Durante la pandemia, inoltre, Theresa May era preoccupata per la risposta globale non coordinata né uniforme e ha mostrato una grande leadership politica che chiedeva una cooperazione internazionale».