Il Wttc trasloca a Madrid (peccato per Milano)

Il World Travel & Tourism Council (Wttc) ha annunciato che il suo comitato operativo ha approvato all’unanimità Madrid come sede per il nuovo ufficio globale dell’organizzazione, che lascerà la storica sede all’Harlequin Building di Londra.

In corsa c’erano sei città di cinque Paesi: per la Spagna, era candidata anche Barcellona; poi, avevano manifestato il proprio interesse a ospitare l’ufficio anche Dubai (Emirati Arabi Uniti), Parigi (Francia), Milano (Italia) e Ginevra (Svizzera). I criteri di valutazione erano basati su sei aree: affitto degli uffici e costi operativi; fiscalità, incentivi e contesto competitivo; visti accelerati e quadri normativi per i permessi di lavoro nella destinazione; supporto governativo; costo della vita per attrarre e trattenere i talenti; vicinanza alle organizzazioni internazionali.

La decisione di scegliere la città spagnola di Madrid è stata approvata da tutti e 17 i membri del comitato operativo del Wttc, a seguito di una valutazione completa delle esigenze strategiche e operative a lungo termine. I problemi legata alla Brexit, come i vincoli alla mobilità dei talenti, avevano reso il Regno Unito meno attraente, spingendo il Wttc a decidere di lasciare Londra.

Manfredi Lefebvre, presidente del Wttc, ha dichiarato: «La decisione unanime di istituire il nostro ufficio globale in Spagna (Madrid) riflette una chiara visione del comitato operativo su ciò di cui il Wttc ha bisogno per avere successo negli anni a venire. Questa decisione ci garantisce di operare in modo più efficiente, di offrire più valore ai nostri membri, di accedere ai migliori talenti globali e di mantenere una prospettiva realmente internazionale, fortemente sostenuta dal governo spagnolo. Il 2026 sarà un anno in cui rimodelleremo il Wttc, concentrandolo sui suoi membri, rafforzando le sue capacità di ricerca e rafforzando il sostegno governativo al settore dei viaggi e del turismo».

Gloria Guevara, presidente e ceo ad interim di Wttc, ha aggiunto: «Vorremmo ringraziare il governo spagnolo per il suo supporto durante questo processo di creazione del nuovo ufficio globale di Wttc. La Spagna ha dato priorità ai viaggi e al turismo e comprende chiaramente l’enorme contributo che il settore apporta alla crescita globale. Avere sede in una città competitiva come Madrid, in Spagna, aiuterà il Wttc a rafforzarsi sempre di più, a garantire un coinvolgimento più stretto con i nostri membri in tutto il mondo e a svolgere un ruolo importante nella consulenza sullo sviluppo di politiche efficaci, investimenti che favoriscano la crescita del turismo e la creazione di posti di lavoro da parte dei nostri membri, con un impatto globale. Vorrei anche ringraziare gli altri Paesi che hanno espresso interesse ad ospitare il nuovo ufficio globale di Wttc: Francia, Italia, Svizzera e Dubai (Emirati Arabi Uniti). Siamo onorati delle loro proposte e dell’enorme interesse mostrato dai governi di tutto il mondo».