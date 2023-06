In Norvegia debutta l’hotel Moxy Tromsø con vista sui fiordi

Moxy Hotels di Marriott Bonvoy ha aperto Moxy Tromsø nella Norvegia settentrionale. Gestito da Core Hospitality A/S, la struttura combina un design industriale alla moda e un servizio all’insegna della socialità a un prezzo accessibile, senza rinunciare all’esperienza.

«Moxy Tromsø è una nuova destinazione per tutti i viaggiatori e per i soci Marriott Bonvoy, e siamo molto orgogliosi di questa nuova aggiunta al nostro portfolio – afferma Per Denker Sørensen, ceo di Core Hospitality – L’apertura di Moxy Hotels a Tromsø segna l’ingresso di un brand internazionale di hotel lifestyle nel mercato. Siamo certi che il nostro Sky Bar Moxy, che offre una vista sul fiordo e, si spera, sull’aurora boreale durante l’inverno, attirerà i viaggiatori e gli abitanti del luogo. È un onore far parte di questo progetto e aprire un altro Moxy Hotel in Scandinavia».

Le 208 camere sono dotate di docce walk-in, televisori a schermo piatto da 55 pollici, letti comodi e luci a Led attivate dal movimento. Progettato per riflettere l’atmosfera esterna, questo hotel appena costruito propone un’esperienza di check-in non tradizionale: l’ultimo piano dello Sky Bar Moxy, il cuore sociale dell’hotel, funge anche da reception; qui gli ospiti vengono accolti con il tipico cocktail “Got Moxy”.

«Siamo entusiasti di espandere il portfolio di Moxy Hotels in Norvegia – ha dichiarato Sandra Schulze-Potgieter, vice president, premium & select brands, Europe, Middle East and Africa, Marriott International – Moxy è noto per il suo spirito giovane e la città di Tromsø è la destinazione ideale per chi è in cerca di divertimento, offrendo un tipo di soggiorno e di esperienza diversi per ogni stagione».