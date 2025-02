Inarrestabile Dubai, sfiorati i 19 milioni di visitatori nel 2024

Ancora un anno di crescita da record per Dubai che segna per il 2024, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Dubai Department of Economy and Tourism (Det), 18,72 milioni di visitatori internazionali, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente con 17,15 milioni di presenze.

Sul totale degli arrivati, a registrare il tasso di crescita più elevato, sono il Nord-Est e il Sud-Est asiatico con il 24%. Anche i visitatori provenienti dall’Europa occidentale sono aumentati significativamente segnando un +14%, mantenendo la posizione di prima regione di provenienza dei visitatori internazionali a Dubai.

LE NUOVE APERTURE TRAINANO L’AUMENTO DI PRESENZE

La ricca offerta alberghiera dell’Emirato ha contribuito in modo significativo alla performance della città, con un continuo incremento dell’offerta ricettiva e le prossime nuove aperture, come il Jumeirah Marsa Al Arab e il Mandarin Oriental Downtown, che contribuiranno a soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di visitatori e residenti.

L’occupazione media è salita al 78,2%, rispetto al 77,4% del 2023, mentre i pernottamenti totali sono saliti a 43,03 milioni, con una crescita del 3% rispetto ai 41,70 milioni del 2023.

Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Dctcm), ha dichiarato: «La notevole performance turistica di Dubai nel 2024 riflette l’impegno profuso e gli sforzi strategici della nostra vasta rete di partner e stakeholder e la guida della leadership visionaria della nostra città. La nostra strategia di mercato basata su campagne personalizzate e diversificate, è stata fondamentale per far conoscere al mondo la variegata offerta turistica di Dubai come hub leader per gli affari, il tempo libero e l’innovazione».

I PIANI DI SVILUPPO PER IL 2025

Con il nuovo anno, sono iniziati i lavori per il nuovo terminal passeggeri dell’Aeroporto internazionale di Dubai Al Maktoum (Dwc), che sarà il più grande al mondo, quando sarà pienamente operativo e consentirà all’aeroporto di gestire una capacità di 260 milioni di passeggeri all’anno, ed è prevista l’estensione della linea blu della metropolitana di Dubai per 30 chilometri con 14 stazioni che servirà una popolazione prevista di circa un milione di persone.

Dubai continuerà inoltre a sfruttare l’innovazione e le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale per creare esperienze personalizzate e coinvolgenti per i visitatori.

L’applicazione mobile Visit Dubai utilizza l’intelligenza artificiale per offrire consigli personalizzati, mentre i tour virtuali consentono ai turisti di esplorare le attrazioni prima del viaggio.