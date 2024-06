Incoming, il progetto Lombardia Style che guarda alle Olimpiadi 2026

Si chiama Lombardia Style, è il progetto lanciato dalla Regione Lombardia e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per cogliere le molteplici opportunità di sviluppo e dell’indotto turistico generate dall’appuntamento delle Olimpiadi invernali 2026. Le eccellenze di Milano ma anche di ogni singolo territorio lombardo sono state raccolte in una brochure che racconta la Lombardia dei tanti turismi.

Nel 2024 il sistema turistico lombardo, che spazia dalle attività di trasporti all’organizzazione di eventi e conta oltre 31.000 imprese attive nella sola Milano (circa 37.000 nell’area complessiva di Milano, Monza Brianza e Lodi), il 41% del totale lombardo, dà lavoro a oltre 200 mila addetti, più della metà dell’intera regione. Milano conferma così la sua vocazione internazionale con un import e un export che nel 2023 valgono rispettivamente il 14% e il 9% del totale nazionale e la sua attrattività con la presenza di quasi 5mila imprese a partecipazione estera, il 30% italiano.

«Oggi la sfida è trattenere in Lombardia il turista internazionale che arriva e sosta a Milano, proponendogli un’offerta turistica accattivante all’interno del nostro territorio – ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia – partendo dal dato che Milano è da sempre un asset importante del turismo, prima provincia per soggiorni e un brand di forte richiamo mondiale. Non c’è turista internazionale che non passi da Milano, ma il nostro obiettivo dev’essere quello di saper raccontare, con abilità, le meraviglie che possono accogliere il turista anche fuori dalla città, per scoprire e vivere un territorio ricco di bellezza. Lombardia Style nasce proprio dalla necessità di una nuova narrazione del nostro territorio, fatto di creatività, maestria nelle produzioni, tradizione e innovazione, arte, cibo goloso e paesaggi incredibili. Il turista può passare in poco tempo dalla realtà cosmopolita di Milano a una pista ciclabile sulle rive di un lago o un fiume. Un territorio di cui Milano è vetrina eccezionale».

Da parte sua Massimo Dal Checco, vicepresidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ha osservato: «La crescente attrattività internazionale di Milano – trainata dai settori di eccellenza quali la moda, il design, la cultura – poggia da sempre su una filiera imprenditoriale ampia e diversificata. Un patrimonio del territorio che la Camera di commercio valorizza e promuove con progetti mirati, investimenti diretti, strumenti di monitoraggio. Grazie a queste ed altre iniziative Milano saprà certamente mettersi al servizio del più ampio territorio regionale, ponendosi come gateway e punta avanzata di un’offerta turistica di eccellenza e lavorando insieme su obiettivi condivisi, in un’ottica di sostenibilità, anche in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026».