India, così la tecnologia Sita digitalizzerà gli aeroporti

Un sistema di carte d’imbarco contactless per ridurre i tempi di attesa negli scali indiani. Sita, il fornitore globale di tecnologia per il settore del trasporto aereo, sta installando i suoi servizi SmartPath in nove aeroporti indiani, in collaborazione con l’Airports Authority of India (AaI).

Gli aeroporti dell’AAI coinvolti – Visakhapatnam, Ranchi, Bhubaneswar, Indore, Raipur, Bagdogra, Patna, Goa (Dabolim) e Coimbatore – utilizzeranno anche il Passenger Flow Management (Pfm) e i Face Pods. Tecnologie che offrono soluzioni biometriche nella maggior parte dei touchpoint all’interno dell’aeroporto, garantendo un’esperienza di viaggio senza contatto, permettendo ai passeggeri di avere il controllo del loro viaggio e riducendo i tempi di attesa in tutti gli scali.

Questa collaborazione è un elemento chiave della strategia di AaI per digitalizzare gli aeroporti indiani nell’ambito di DigiYatra, un’iniziativa ideata dal ministero dell’Aviazione civile per trasformare i viaggi aerei in India, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio digitale con l’utilizzo di tecnologie avanzate di riconoscimento facciale.

DigiYatra è stato lanciato durante un evento di inaugurazione presso l’aeroporto Visakhapatnam nell’ambito di un evento con la partecipazione del ministro dell’Aviazione civile, Shri Rammohan Naidu, e di altri ospiti illustri.

Sumesh Patel, presidente Apac di Sita, osserva: «Con un’attenzione particolare volta all’implementazione dei viaggi digitali, al miglioramento dell’efficienza aeroportuale e alla sicurezza delle operazioni con soluzioni agili e intelligenti, l’India ha l’opportunità unica di rivoluzionare i propri aeroporti con infrastrutture di livello mondiale».

Nel 2023, oltre 20 milioni di utenti hanno sperimentato DigiYatra, che sarà presto disponibile in 28 aeroporti indiani e mira a coprire circa il 90% dei passeggeri che volano sul territorio nazionale. A luglio di un anno fa Sita – che collabora con il governo indiano dal 1952 – ha annunciato un accordo storico con l’AaI per la fornitura di tecnologia a 43 dei maggiori aeroporti indiani. L’intesa prevede il miglioramento di oltre 2.700 touchpoint per i passeggeri e rappresenta uno dei più grandi investimenti per la gestione dei viaggiatori.