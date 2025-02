Intercity scommette sui turisti: i piani di Trenitalia

Il Pnrr sta facendo bene al progetto Intercity: la divisione di Trenitalia che si colloca tra il trasporto locale del Regionale e il prodotto Premium di Frecciarossa punta a diventare a tutti gli effetti un “treno per le vacanze”, e lo fa scommettendo sulla convenienza, sì, ma soprattutto sul comfort e i servizi, grazie agli investimenti sul rinnovo della flotta.

«Il 2024 è stato un anno di svolta – racconta Domenico Scida, direttore business unit Ic di Trenitalia – Sono arrivati i primi sette treni nuovi dopo trent’anni, impiegati sulla linea jonica, dalla Calabria a Bari e Lecce, a regime da luglio scorso hanno dato grande impulso alla domanda. Entro giugno del 2026 ne sono attesi altri 31 per gli Intercity giorno e 70 carrozze notte per sostituire le attuali. Viaggiamo verso il 30% di ammodernamento della flotta con l’ obiettivo di proseguire con un rinnovo totale. In tutto parliamo di 665 milioni di euro assegnati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

SEMPRE PIÙ TURISMO

Inoltre, i nuovi treni sono disegnati secondo la logica del posizionamento cui mira la business unit. Un servizio di lunga percorrenza che però mantiene la capillarità del locale, toccando oltre 200 stazioni e raggiungendo anche le località di vacanza di medie e piccole dimensioni: «Basti pensare che in estate una delle tratte più vendute è la Roma-Cefalù – aggiunge Scida – In Calabria per esempio fermiamo a Tropea e lungo la linea jonica, in Sicilia tocchiamo le principali destinazioni turistiche. Dal mare alla montagna: nel weekend viaggiamo verso Bardonecchia e in Alto Adige colleghiamo Brennero, Fortezza, Bressanone, Ponte Gardena. Ecco dunque che Intercity deve essere pensato come un treno per le vacanze, incrementando la vicinanza con il mondo del turismo».

Se la convenienza rimane uno degli asset su cui far leva sono il comfort e i servizi ancillari la chiave di volta per promuoversi come valido mezzo vacanziero. «Cito ad esempio il trasporto della bici – prosegue il direttore – Tutti i cento treni giorno hanno una carrozza con apposita rastrelliera e anche ricarica elettrica. Nel 2024 abbiamo venduto il servizio per 43mila bici, con una crescita di circa il 25%. Inoltre, tra promozioni dedicate, possibilità di viaggiare con i propri animali domestici e cabine sugli Intercity notte, lo pensiamo ideale per le famiglie e stiamo sperimentando un’area kids».

Spinge anche l’incoming dall’estero: nel 2024 i treni Eurocity dalla Svizzera hanno trasportato oltre 2,7 milioni di passeggeri, al 75% cittadini svizzeri che vengono in Italia per lavoro e vacanza. Sul fronte leisure il servizio sfrutta anche il potenziale delle circa seimila agenzie di viaggi che vendono i prodotti Trenitalia, canale che vale circa il 15%, intorno al 55% ormai è venduto tramite canali digitali, app e sito, un altro 15/20% tra biglietterie e self service e poi c’è una parte tramite le Olta.

LA NUOVA GIOVENTÙ DEI NOTTURNI

All’interno dell’offerta globale, poi, quella dell’Intercity Notte è una nicchia che sta vivendo una nuova gioventù. «Sui 17 milioni di passeggeri totali del 2024 sono circa 2 milioni quelli notturni, ma in crescita, +5% sul 2023 e +20% sul 2022. Il trend è legato alle caratteristiche di Intercity (la ristrutturazione delle carrozze notte si è conclusa nel 2023) ma anche a nuova sensibilità rispetto al tema ambientale. Ma c’è anche, naturalmente, la possibilità di arrivare a destinazione nelle prime ore del mattino “risparmiando” il pernottamento in hotel. In estate va molto bene una tratta come la Roma-Milazzo che permette di imbarcarsi al mattino per le isole Eolie», spiega Scida.

Ci sono novità in arrivo sulle tratte: «Ormai in modo stabile adattiamo l’offerta alle stagioni. La scorsa estate sono state attivate oltre ottanta stazioni periodiche su località tipicamente richieste. Da dicembre è partito il collegamento tra Bolzano e Lecce e Austria e Germania usufruiscono del nuovo Nightjet da Roma. Nel 2026 arriva la novità del Zurigo-Firenze e con l’attivazione del terzo valico si aggiungerà anche il treno dalla città svizzera a Livorno, aprendo dunque nuove possibilità verso città d’ arte, Cinque Terre, Sestri, La Spezia».