Iobus si espande con i tour a Milano e Matera

A un anno dal suo esordio a Roma, seguito pochi mesi dopo dall’approdo operativo a La Spezia-Porto Venere e Lerici, Iobus, l’operatore italiano dei tour cittadini, realizza due nuove operazioni di partnership.

A Milano, l’azienda sigla un accordo di collaborazione commerciale con l’operatore MilanOpenTour, condividendo l’idea di uno sviluppo strategico del prodotto “openbus”. Questa condivisione nasce dalla necessità di valorizzare e far conoscere le città come chi le vive quotidianamente sa fare, ma anche con l’intento di sviluppare un prodotto combinato che preveda tour cittadini a Roma e Milano. Il tour, infatti, sarà acquistabile con un unico biglietto presso la rete vendita e siti web delle due aziende nonché attraverso le principali Ota; per dare ai turisti la possibilità di usufruirne al meglio, il biglietto avrà la validità di un anno.

«Nella recente storia degli openbus, questa formula rappresenta un unicum – sottolinea Giuseppe Cilia, presidente del Gruppo Iobus – Si offre la possibilità ai turisti di effettuare un unico acquisto di viaggio per i tour previsti nelle due città, con il vantaggio di una tariffa agevolata. Un’imponente operazione di marketing che, siamo certi, è solo l’inizio per ulteriori e importanti sviluppi futuri tra due grandi realtà dell’imprenditoria turistica italiana».

La seconda operazione targata Iobus è con il partner di Matera, Martulli Viaggi, che annovera servizi per l’incoming lucano. Si tratta di un modello che prevede l’uso del marchio Iobus e la gestione di un bus brandizzato nonché l’utilizzo della guida in otto lingue, mentre l’attività commerciale viene svolta da entrambe le aziende, con i propri siti web e attraverso le Ota.

Per Fabiola Cilia, general manager di Iobus: «Questo modello di partnership è innovativo perché nel post pandemia, la cosa principale è l’espansione del marchio e fare in modo che le royalty possano essere reinvestite nelle rispettive imprese, per ammodernare le flotte, creare facilities ai clienti, introdurre agevolazioni nei servizi».

Nel caso di Matera il tour previsto è un “one-round” in una unica soluzione, che permette ai turisti di visitare gli angoli più iconici di questa località del sud Italia, che è stata anche Capitale Europea della Cultura.