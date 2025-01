Islanda, crociere cancellate per la nuova tassa

Le compagnie di crociera contro l’Islanda. Decine di ingressi nei porti sono stati cancellati dall’inizio dell’anno, quando l’isola scandinava ha introdotto una nuova tassa che interessa tutti i passeggeri delle navi, indipendentemente dal fatto che sbarchino o rimangano a bordo.

La nuova tassa sulle infrastrutture di 2.500 corone islandesi (circa 18 euro) a persona, al giorno, viene addebitata a tutti i passeggeri delle navi da crociera che soggiornano nelle acque territoriali islandesi. Questa tassa sostituisce la precedente tassa di soggiorno, che costava cinque volte di meno, e si applica a tutte le navi da crociera che visitano l’Islanda. La tassa fa parte degli sforzi in corso del governo islandese per gestire la crescente domanda e l’impatto del turismo sulle risorse e sulle infrastrutture dell’isola.

MSC LASCIA L’ISLANDA?

In una lettera al management del porto di Akureyri, nel nord dell’isola, Msc Cruises ha infatti comunicato che potrebbe decidere di non fermarsi più in Islanda. “La nuova tassa è a un livello a cui potrebbe inficiare la fattibilità dell’Islanda nei nostri piani e itinerari futuri”, ha scritto la società, che lamenta – come le rivali – tempi di preavviso sulla tassa troppo brevi.

Al momento, il porto di Akureyri ha ricevuto 44 cancellazioni di navi da crociera, così come altre cancellazioni hanno colpito gli altri porti islandesi. Secondo i media locali, sono già stati cancellati 80 scali sull’isola. «È ragionevole che l’industria contribuisca, ma si deve dare il giusto preavviso», ha commentato Sigurður Jökull Ólafsson, presidente di Cruise Iceland, parlando alla televisione locale RÚV, secondo quanto riportato dal sito TravelMole.

ESPANSIONE USA

Nel frattempo, Msc Crociere ha annunciato il potenziamento dell’offerta Usa. La quarta unità della classe World, il cui nome deve ancora essere svelato, si unirà alle navi già programmate con partenza da Port Canaveral (Florida) per la stagione invernale 2027-2028, offrendo itinerari di sette notti per tutto l’anno verso i Caraibi.

Msc Grandiosa, invece, offrirà crociere caraibiche di sette notti tutto l’anno da Port Canaveral a partire dalla stagione invernale 2026-2027, ampliando i piani precedentemente annunciati per il suo debutto in Florida durante la stagione invernale 2025-2026. Seashore continuerà inoltre a proporre crociere di tre e quattro notti tutto l’anno verso le Bahamas e Ocean Cay Msc Marine Reserve. Altre navi della flotta continueranno a salpare da PortMiami, dove la compagnia inaugurerà quest’anno il nuovo terminal crociere, il più grande e tecnologicamente avanzato del mondo.

«Offrire crociere con partenza da Port Canaveral rappresenta un passo fondamentale per soddisfare le crescenti richieste del mercato americano e italiano e rafforzare la nostra presenza in Nord America – ha detto Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc – Grazie alla sua posizione strategica sulla costa della Florida e ai numerosi collegamenti internazionali, Port Canaveral è uno dei porti più importanti e ben attrezzati per le crociere, con infrastrutture moderne e un accesso facilitato per i viaggiatori. Investire in questa regione ci consente di rafforzare la nostra posizione come una delle principali compagnie crocieristiche a livello mondiale, offrendo agli americani e agli italiani l’opportunità di vivere un’esperienza unica a bordo delle nostre navi all’avanguardia».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc