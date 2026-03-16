Istat: il Sud guida la crescita degli agriturismi

Sono 26.360 le aziende agrituristiche operanti in Italia, in base al censimento dell’Istat che, nel 2024, ha certificato un incremento di 231 strutture rispetto al 2023. Il report dell’Istat indica inoltre un dinamismo più marcato nel Mezzogiorno, che cresce del 2,5%, con picchi significativi nelle Isole (+6,1%).

Dati significativi commentati con soddisfazione dal presidente di Agriturist, Augusto Congionti: «In un contesto economico complesso, i dati Istat certificano come l’agriturismo continui a rappresentare uno dei pilastri del turismo italiano, ma il lieve incremento registrato nel 2024 non deve farci adagiare sugli allori: molte imprese oggi resistono più che crescere, e senza interventi mirati rischiamo di compromettere il futuro di un comparto strategico per i territori rurali».

Per Agriturist, questi numeri testimoniano pure la capacità delle imprese agrituristiche di innovare, investire e continuare ad attrarre ospiti italiani e stranieri. Vista la diffusione delle aziende agrituristiche sul territorio italiano, in particolare nelle zone collinari e montane, l’agriturismo può rappresentare una risposta al problema dell’overtourism nelle grandi città.

«Per potenziare il settore – ha aggiunto Congionti – servono misure politiche nazionali e regionali che riducano gli adempimenti amministrativi, sostengano la multifunzionalità agricola, intervengano sui costi energetici e sul lavoro stagionale», ribadendo quanto l’associazione chiede da tempo: tutela del paesaggio rurale; e ancora, taglio degli oneri burocratici, oggi tra i principali ostacoli all’attività; investimenti in digitalizzazione e un piano di promozione unitario che valorizzi il brand dell’ospitalità rurale italiana nel mondo.

Le imprese agrituristiche – ha concluso il presidente – sono presidio del territorio, della biodiversità, delle produzioni agricole e dell’accoglienza autentica. Serve una strategia chiara e un sostegno concreto: tutelare l’agriturismo significa valorizzare l’Italia dei borghi, i paesaggi rurali, le tradizioni enogastronomiche e il turismo sostenibile».