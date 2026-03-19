Ita Airways porta l’Ndc
nelle agenzie di viaggi

Ita Airways porta l’Ndc <br>nelle agenzie di viaggi
19 Marzo 10:07 2026

Ita Airways innova il proprio modello distributivo e annuncia uno sviluppo strategico. A partire dal 5 maggio i contenuti più vantaggiosi offerti dalla compagnia saranno disponibili per gli agenti di viaggi – con ticketing authority Ita – tramite la tecnologia Ndc (New distribution capability) del Gruppo Lufthansa.

La soluzione Ndc definita da Iata – si legge in una nota di Ita – “abilita una modalità di distribuzione più moderna ed evoluta, capace di offrire contenuti di viaggio più ricchi, flessibili e personalizzati rispetto ai sistemi tradizionali. Per gli agenti di viaggi questo si traduce in maggiore competitività, maggior controllo sull’offerta e nuove opportunità di business”.

In sostanza, il modello Ndc offre ai clienti l’accesso a offerte esclusive e la possibilità di accedere a pacchetti personalizzati, che includano servizi aggiuntivi come scelta del posto, bagaglio extra e upgrade, migliorando complessivamente l’esperienza di acquisto e il livello di servizio.

L’adesione all’approccio distributivo del Gruppo Lufthansa permetterà agli agenti di viaggi di accedere ai contenuti Ndc Ita Airways e alla compagnia di implementare standard tecnologici comuni al resto dei vettori del Gruppo, beneficiando delle best practice consolidate dall’esperienza Lufthansa.

«Questo sviluppo – spiega Emiliana Limosani, chief commercial, network and incentive management officer di Ita – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione verso un modello di distribuzione digitale moderno, flessibile e sempre più orientato al valore per i clienti, aprendo la strada a nuove opportunità grazie all’integrazione con le tecnologie più avanzate del settore».

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