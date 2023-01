Ita apre le vendite per il volo Roma-Rio de Janeiro

Ita Airways prosegue l’espansione sul lungo raggio con l’apertura delle vendite dei nuovi voli da Roma Fiumicino verso Rio de Janeiro.

La crescita intercontinentale è uno dei pilastri della strategia commerciale della compagnia, poiché è sia fonte di redditività che di incremento per il traffico di breve raggio, contribuendo a raddoppiare la capacità del network intercontinentale.

Il nuovo collegamento di Ita Airways sarà operato con l’Airbus A330 dal 29 ottobre 2023, e avrà frequenza giornaliera con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle 21.50 e arrivo all’aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro alle 6.05, ora locale. L’operativo da Rio de Janeiro prevede invece la partenza dal 30 ottobre 2023 con frequenza giornaliera e partenza alle 15.45 e atterraggio a Roma Fiumicino alle 6.45, local time.

Ita si rafforza così in Sudamerica, dove già opera con voli verso Buenos Aires e San Paolo.

«Siamo lieti di annunciare la distribuzione del nuovo volo diretto Ita Airways Roma Fiumicino-Rio de Janeiro che sarà operato dal 29 ottobre 2023 e che i nostri clienti possono già acquistare – ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo Volare – L’apertura della destinazione Rio de Janeiro rientra nella strategia di sviluppo e di crescita dell’offerta intercontinentale della nostra compagnia. Inoltre, coerentemente con tale strategia di espansione, quest’anno abbiamo aggiunto alla già rilevante offerta sugli Stati Uniti, nuovi voli diretti da Roma Fiumicino a Washington operativi da giugno e a San Francisco, operativi da luglio».

Il nuovo volo si va ad aggiungere ai voli su New York, operati sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa e quelli su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi e Malè (Maldive) operati da Roma Fiumicino e Washington e San Francisco che partiranno con la summer 2023.

«L’arrivo di Ita Airways a Rio de Janerio è un’ottima notizia per il turismo brasiliano – ha aggiunto Alexandre Monteiro, presidente di RIOgaleão, aeroporto internazionale di Rio de Janeiro – Il ritorno dell’Italia nel nostro network aiuterà la crescita del settore e rappresenterà un asset importante per l’economia della città. Noi continuiamo ad impegnarci per incrementare le connessioni tra Rio e le principali destinazioni nel mondo, come Roma, vivace capitale ricca di cultura e di storia».