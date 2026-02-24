Ita-Astoi, patto rinnovato: le condizioni per i t.o.

Altro giro, altra corsa. Nell’ottica dell’ormai consueta collaborazione, Ita Airways e Astoi hanno rinnovato, anche per il 2026, il tradizionale protocollo d’intesa nel quale vengono riconosciute le specificità commerciali e giuridiche legate al ruolo dei tour operator e alla vendita dei pacchetti turistici, con ricadute positive anche per i consumatori; e vengono identificate condizioni agevolate per membri dell’associazione.

Nell’accordo tra la compagnia e l’associazione sono ricompresi alcuni importanti aspetti, quali: La possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito aziendale; ticket time limit dedicati; prenotazione di gruppi sul sistema gso senza alcun costo iniziale; creazione di un servizio top trade dedicato.

Vi sono poi alcune previsioni che portano valore e benefici diretti anche ai consumatori e, in particolare, è prevista la cessione del contratto di pacchetto turistico da un passeggero a un altro, nel rispetto del Codice del Turismo e della direttiva europea sui pacchetti turistici.

Inoltre è stata confermata la modalità di gestione dell’annullamento dei pacchetti dovuto a causa di forza maggiore: in questi casi Ita Airways riconoscerà ai tour operator aderenti ad Astoi il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcun importo.

Così Andrea Mele, vicepresidente vicario delegato ai rapporti con i vettori di Astoi Confindustria Viaggi: «Non possiamo che confermare l’unicità e l’importanza di questo protocollo per i tour operator Astoi. La partnership con Ita Airways è ormai più che consolidata ma, anno dopo anno, non manchiamo mai di apprezzare molto la rinnovata disponibilità della compagnia al riconoscimento del ruolo degli operatori. Come detto più volte, i t.o.sono soggetti a previsioni molto stringenti dettate dalla direttiva sui pacchetti turistici e ciò si traduce in importanti tutele che vengono riconosciute ai consumatori. Aver compreso e seguito queste logiche genera da un lato una migliore collaborazione tra player sul piano commerciale e dall’altro rafforza le garanzie per i consumatori che acquistano pacchetti turistici ricomprendenti un volo di Ita».