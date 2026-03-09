Ita, il modello Eberhart funziona: su i ricavi, bene il long haul

Ali spiegate sul fronte commerciale per Ita Airways, che nel 2025, nonostante un contesto operativo caratterizzato da forti criticità, instabilità geopolitica, indisponibilità di flotta e una crescente pressione competitiva, ha fatto registrare ricavi passeggeri pari a 2,8 miliardi di euro, pari a una crescita del 2,7% rispetto al 2024.

I passeggeri trasportati sono stati 16,2 milioni, con un miglioramento significativo della qualità della domanda: il load factor si è attestato all’83,4%, pari a un +2,1% su base annua. Il Rask (l’indicatore che misura il ricavo per posto-chilometro disponibile) è cresciuto del 2,8%, a conferma dell’efficacia delle strategie di ottimizzazione commerciale adottate.

Il lungo raggio si è confermato il principale driver di crescita del network. Nel 2025 i ricavi del settore intercontinentale sono aumentati del 9,1%, con un incremento dell’offerta del 6,1% e un load factor pari all’85,2%. La performance positiva è stata sostenuta da una domanda solida, da un miglioramento del Rask (+2,9%) e dall’ampliamento del network, con l’apertura di una nuova rotta intercontinentale nel mese di novembre.

Sul settore domestico, pur in presenza di una riduzione dell’offerta, Ita Airways ha registrato un deciso miglioramento della redditività, con un Rask in crescita del 17,5% e un aumento generalizzato dei coefficienti di riempimento. Il medio raggio ha risentito maggiormente delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, mantenendo tuttavia un load factor in crescita rispetto all’anno precedente.

Particolarmente positiva la performance della classe Business, che ha evidenziato un miglioramento su tutti i settori in termini di load factor, tariffa media e Rask, con risultati di rilievo soprattutto sul lungo raggio, dove il coefficiente di riempimento ha raggiunto l’85,9%. Risultati soddisfacenti raggiunti grazie anche a una flotta performante, composta da 106 aerei, di cui 74 (pari al 70%) di nuova generazione con un’età media di 6,5 anni, la più giovane d’Europa.

Nel consuntivo del 2025 i vertici di Ita evidenziano anche i nuovi passaggi cruciali nel percorso di integrazione nel Gruppo Lufthansa, con interventi su processi commerciali, strumenti di vendita e modelli distributivi, nel rispetto dei vincoli regolatori, ponendo le basi per lo sviluppo e le sinergie attese nel 2026.

«In un contesto operativo estremamente sfidante, Ita ha dimostrato nel 2025 solidità e capacità di tenuta sul piano commerciale – ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale dell’aerolinea – La crescita dei ricavi, il miglioramento della qualità della domanda e la forte performance del lungo raggio confermano la validità delle nostre scelte strategiche, nonostante le tensioni geopolitiche, in particolare nell’area del Medio Oriente. In questo quadro, i risultati di Ita contribuiscono positivamente al rafforzamento delle performance complessive del Gruppo Lufthansa».

Nelle prossime settimane, non appena verrà approvato il bilancio, saranno comunicati tutti i dati economici della compagnia.