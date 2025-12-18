Ita, tripletta di voli estivi per Malaga, Marsiglia e Valencia
Booking aperto per i tre nuovi voli di Ita Airways per la stagione estiva da Roma Fiumicino per Marsiglia, Malaga e Valencia, operativi dal 1° giugno al 31 ottobre 2026. Con queste nuove rotte stagionali la compagnia aerea intende rafforzare la propria offerta sul Mediterraneo, offrendo più opzioni di viaggio per i passeggeri leisure, ma al tempo stesso facilitando l’accesso ad alcune delle destinazioni preferite dagli italiani.
Attraverso l’hub di Roma Fiumicino che serve 17 aeroporti sul territorio nazionale, saranno possibili connessioni comode e ad alta flessibilità.
Queste nuove rotte si aggiungono alle recenti anticipazioni nel network Ita per l’estate 2026 tra cui la ripresa dei voli su Londra Heathrow, un collegamento che aumenterà la connettività tra l’Italia e il più grande hub internazionale del Regno Unito. Un servizio, questo, che Ita opererà con due frequenze giornaliere; mentre da Milano Linate continueranno i collegamenti verso London City Airport con 31 frequenze settimanali.
E sempre per la summer, a partire dal 1° maggio, Ita servirà la rotta Fiumicino-Houston, primo collegamento diretto tra i due hub, con tre voli settimanali a maggio e cinque nel periodo che va da giugno a ottobre.