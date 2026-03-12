Itabus lancia il suo programma fedeltà

Al via Itabus Plus, il nuovo programma fedeltà di Itabus, compagnia italiana di trasporti su gomma a lunga percorrenza parte del Gruppo Italo-Ntv, che permette ai passeggeri di accumulare punti e ottenere voucher premio per viaggiare.

Per ogni euro speso su viaggi operati da Itabus o dai suoi partner, il viaggiatore guadagnerà un punto premio. Al momento dell’iscrizione il cliente sarà Member mentre al raggiungimento di 250 punti otterrà il livello Gold, che offre più vantaggi e maggiore durata dei benefici.

Con l’iscrizione al programma il viaggiatore riceve subito un primo voucher da 5 euro, ogni 100 punti premio viene generato in automatico un voucher fino a 10 euro utilizzabile sul viaggio successivo. Saranno automaticamente assegnati 25 punti premio per festeggiare ricorrenze speciali come il compleanno del passeggero e l’anniversario di iscrizione al programma fedeltà.

I punti potranno essere accumulati acquistando biglietti su tutti i canali di vendita Itabus: sito, app, agenzie di viaggio e contact center.

«Abbiamo investito su questo progetto per dare nuove opportunità ai nostri passeggeri. Premiamo chi viaggia costantemente con noi, dedicandogli un programma fedeltà costruito su misura. Siamo certi che Itabus Plus sarà apprezzato dai viaggiatori, sempre al centro della nostra strategia. Introduciamo un servizio innovativo per la nostra community, continuando a puntare su strumenti tecnologici e all’avanguardia», sottolinea Dario Rietti, head of commercial office di Itabus.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Itabus