Italy for Weddings il 6 e 7 febbraio alla Venaria di Torino

Al via il 6 e 7 febbraio 2023, presso la Reggia di Venaria, alle porte di Torino, il nuovo format targato Italy for Weddings che intende valorizzare il processo creativo e organizzativo che porta alla realizzazione dell’evento nozze. Le due giornate di meet up interattivo, costituite da una serie di workshop e interventi proporranno agli operatori italiani di questo particolare settore un incontro tra domanda e offerta esclusivamente B2B.

La manifestazione, alla sua prima edizione ideata da Italy for Weddings, divisione creata da Convention Bureau Italia, con la coconduzione di Enit su impulso di Laura D’Ambrosio (division manager e wedding Pr) in collaborazione con Visit Piemonte e il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, vuole essere un punto di riferimento importante per tutto il mondo del marriage sia per gli espositori che per i visitatori, ma anche e soprattutto come unico collettore per il mercato frammentato dei matrimoni.

Italy for Wedding vuole essere un evento con l’obiettivo finale di rendere l’Italia un territorio leader nel wedding market nazionale e internazionale al fine di sviluppare sinergie e strategie di comunicazione comuni. Tema principale sarà naturalmente l’insieme delle tendenze del 2023 per il settore dei matrimoni.