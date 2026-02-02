Itb Asia rinnova il sito web in vista dell’edizione 2026

Itb Asia, uno dei principali eventi del settore turistico in Asia con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner, ha rilanciato il suo sito web, riprogettato per migliorare l’esperienza dell’utente e fornire un accesso più semplice alle informazioni sull’evento e alle novità del settore.

Il sito rinnovato mira a facilitare la pianificazione e a tenere gli utenti informati in vista dell’evento Itb Asia 2026, in programma dal 21 al 23 ottobre presso il Sands Expo & Convention Centre di Singapore.

Il sito web aggiornato promette una navigazione più rapida e aggiornamenti continui, semplificando la ricerca di informazioni essenziali da parte dei partecipanti, come date, informazioni sulla sede e opzioni di partecipazione.

Itb Asia 2026 si svolgerà in concomitanza con Mice Show Asia e Travel Tech Asia, riunendo destinazioni, acquirenti e fornitori di tecnologia per metterli in contatto con i decisori del settore turistico. L’evento esplorerà temi chiave e momenti salienti che plasmano il futuro del settore dei viaggi, offrendo ai professionisti del settore una piattaforma per condividere approfondimenti su tendenze e strategie emergenti.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Itb Asia