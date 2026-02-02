Itb Asia rinnova il sito web in vista dell’edizione 2026

02 Febbraio 07:00 2026

Itb Asia, uno dei principali eventi del settore turistico in Asia con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner, ha rilanciato il suo sito web, riprogettato per migliorare l’esperienza dell’utente e fornire un accesso più semplice alle informazioni sull’evento e alle novità del settore.

Il sito rinnovato mira a facilitare la pianificazione e a tenere gli utenti informati in vista dell’evento Itb Asia 2026, in programma dal 21 al 23 ottobre presso il Sands Expo & Convention Centre di Singapore.

Il sito web aggiornato promette una navigazione più rapida e aggiornamenti continui, semplificando la ricerca di informazioni essenziali da parte dei partecipanti, come date, informazioni sulla sede e opzioni di partecipazione.

Itb Asia 2026 si svolgerà in concomitanza con Mice Show Asia e Travel Tech Asia, riunendo destinazioni, acquirenti e fornitori di tecnologia per metterli in contatto con i decisori del settore turistico. L’evento esplorerà temi chiave e momenti salienti che plasmano il futuro del settore dei viaggi, offrendo ai professionisti del settore una piattaforma per condividere approfondimenti su tendenze e strategie emergenti.

