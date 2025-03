Itb Berlin, missione compiuta: 100mila visitatori

Ancora una volta i numeri contano più delle parole: a battenti chiusi l’Itb Berlin 2025 in tre giorni di fiera ha fatto registrare oltre 100mila visitatori professionali, di cui l’87% internazionali: una prova davvero impressionante dell’importanza globale di questa fiera, che continua ad attrarre un pubblico internazionale in crescita. Un successo consacrato negli ultimi anni anche con le edizioni asiatiche (Itb Asia) e ora in procinto di un ulteriore consolidamento con il lancio di Itb Americas, la versione sudamericana che si svolgerà dal 10 al 12 novembre 2026.

Intanto gli organizzatori della fiera di Berlino festeggiano l’ennesima buona riuscita di questa edizione 2025, favorita anche dall’innovativa piattaforma Meet & Match che ha svolto un ruolo chiave nel promuovere il dialogo internazionale: infatti ha facilitato il networking nel periodo precedente l’evento e ha contribuito a costruire oltre 80mila contatti commerciali rilevanti.Da non sottovalutare anche la performance dell’area espositiva dove nel corso dei tre giorni oltre 5.800 aziende provenienti da 170 Paesi hanno presentato i loro prodotti e servizi con un particolare successo di affluenza nelle aree dedicate ai segmenti Cruise e Travel Technology, oltre al successo di pubblico raccolto dagli espositori provenienti dall’Europa meridionale, dall’Asia, dall’Africa e dal mondo arabo.

E nonostante le enormi sfide economiche e geopolitiche, gli espositori e i visitatori professionali dell’Itb Berlin di quest’anno hanno messo in mostra la resilienza, l’adattabilità e la spinta innovativa del settore. L’Itb Buyers Circle con la presenza di 1.300 senior buyer provenienti da tutto il mondo ha rispecchiato l’importanza economica del comparto con importanti contrattazioni per l’immediato futuro. Del resto il nuovo Itb Travel & Tourism Report 2025/26 ha rilevato un clima imprenditoriale estremamente positivo all’interno del settore con prospettive altrettanto favorevoli per le aziende. E anche quest’anno a dominare la sessione dei seminari e forum sono stati i temi dei megatrend come la sostenibilità e la trasformazione digitale, con un focus particolare sulle enormi opportunità che l’intelligenza artificiale offre, ad esempio, per le soluzioni di pagamento e i viaggi senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda la sostenibilità, l’industria del turismo presente a Berlino ha convenuto che la crescita futura e l’utilizzo delle risorse debbano essere armonizzati e che il turismo debba subire una trasformazione sempre più completa.

Vivo interesse ha suscitato Itb Innovators 2025 che ha presentato 35 soluzioni visionarie destinate a ridefinire il turismo globale. Uno scenario popolato da assistenti basati sull’intelligenza artificiale, servizi di mobilità sostenibile e ancora sistemi di prenotazione intelligenti.

«Itb Berlin 2025 – ha commentato Mario Tobias, ceo di Messe Berlin – ha dimostrato ancora una volta la resilienza e la spinta innovativa del settore. Lo spostamento verso concetti sostenibili, l’integrazione dell’intelligenza artificiale e la trasformazione digitale aprono enormi opportunità. Itb Berlin ha chiarito che come settore possiamo dettare l’agenda del turismo sostenibile e inclusivo solo se lavoriamo insieme».