Ixpira cambia sede: open day il 3 marzo

Nuovi uffici per Ixpira. La società di servizi e prodotti turistici B2B di Guy Luongo trasloca in via Casilina 3, non lontano da Porta Maggiore, a Roma.

La sede, moderna e tecnologica, favorirà l’efficienza e la produttività del team di professionisti, il cui obiettivo è sfruttare al massimo le potenzialità del digitale.

Ixpira.it offre una vasta gamma di servizi, tra cui ricerca e prenotazione di voli, hotel, pacchetti vacanza, noleggio auto, biglietti per eventi, assicurazioni di viaggio e molto altro ancora.

Con una solida rete commerciale organizzata sia a livello locale, che nazionale, Ixpira – spiega l’azienda stessa in una nota – “promuove la ricerca continua di idee, novità e soluzioni per il mercato turistico in costante evoluzione, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza e conoscenza”.

Per inaugurare i nuovi uffici, Ixpira ha invitato i propri clienti e partner a partecipare a un open day il 3 marzo: occasione, questa, per esplorare la location, incontrare il team e scoprire di persona l’offerta dell’azienda. Nella stessa giornata, alle 11, il ceo Guy Luongo presenterà i nuovi piani aziendali e gli obiettivi per il futuro.