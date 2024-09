Jet fuel in discesa: -8,31% nel mese di agosto

Settembre di festival a Bruxelles: dal selfie con Grande Puffo alla birra Un selfie con il Grande Puffo, un giro gourmet, l’immancabile birra belga e le suggestioni dell’arte performativa: arriva settembre e anima la città di Bruxelles con diversi festival, per tutti... The post Settembre di festival a Bruxelles: dal selfie con Grande Puffo alla birra first appeared on ViaggiOff.

La Toscana come Hogwarts: a bordo del Porrettana Express c’è Harry Potter Back to Hogwarts: per gli appassionati di Harry Potter e compagni, ieri, 1° settembre, è stata una giornata speciale, perché come ogni anno questa è la data nella quale si... The post La Toscana come Hogwarts: a bordo del Porrettana Express c’è Harry Potter first appeared on ViaggiOff.

Into the wild: dove tuffarsi in Europa tra torrenti e cascate Settembre è arrivato ma, complici anche le temperature ancora decisamente estive, non è mai troppo tardi per sognare ancora un tuffo, una fuga in acqua, magari lontano dalla folla. Sia... The post Into the wild: dove tuffarsi in Europa tra torrenti e cascate first appeared on ViaggiOff.