Kenya, due safari camp di lusso firmati Marriott

Il Gruppo Marriott ha annunciato l’apertura di due esclusivi safari camp di lusso in Kenya, grazie agli accordi per The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp e Jw Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp siglati rispettivamente con Lazizi Mara Limited e Lazizi Solio Limited, entrambi parte di Lazizi Group of Companies.

«A fronte dell’incredibile successo riscontrato finora nel nostro portfolio di luxury safari in Africa e della crescente domanda di alloggi outdoor ed esperienze di ospitalità non convenzionali, la firma di questi accordi con Lazi Group of Companies segna un’altra pietra miliare nella crescita di Marriott International», ha dichiarato Jerome Briet, chief development officer, per Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International.

Shivan Patel, direttore di Lazizi Group of Companies, ha commentato: «Il Kenya è sinonimo dell’esperienza safari per eccellenza. Questi progetti mirano a ridefinire il segmento dei safari di lusso nel paese, promuovendo al contempo la conservazione e lo sviluppo delle comunità locali. La nostra continua collaborazione con Marriott International sottolinea l’impegno condiviso nel garantire esperienze straordinarie per gli ospiti, celebrando il ricco patrimonio naturale e culturale della regione».

Il portfolio di Marriott International in Kenya comprende attualmente sette proprietà e oltre 1.100 camere.

Entrambe le proprietà saranno costruite con materiali sostenibili e daranno priorità a infrastrutture a basso consumo energetico per ridurre al minimo l’impatto ecologico e preservare gli habitat naturali della fauna selvatica.

Inoltre, le proprietà si impegneranno con le comunità locali attraverso la creazione di posti di lavoro, programmi educativi e iniziative di conservazione della fauna selvatica, assicurando che i benefici del turismo siano ampiamente condivisi.

