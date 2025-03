Kerten debutta in Italia con il Cloud 7 Hotel Roma

Cloud 7 Hotel Roma è il nuovo boutique hotel nel cuore della Capitale di Kerten Hospitality, situato tra via del Corso e via di Pietra, a pochi passi da Piazza di Spagna e dal Pantheon.

Il brand approda così per la prima volta in Europa e in Italia, scegliendo proprio Roma. «Siamo entusiasti di portare il concept Cloud 7 in una città iconica come Roma – afferma Marloes Knippenberg, ceo di Kerten Hospitality – Il nostro approccio all’ospitalità, incentrato su esperienze autentiche, design innovativo e comunità, mira a trasformare il modo in cui gli ospiti vivono la città. Questa apertura segna un passo importante nella nostra espansione globale, con progetti ambiziosi per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Europa e in Marocco».

L’edificio, riqualificato, che ospita l’hotel si sviluppa su sei piani fuori terra, un interrato e una terrazza panoramica che offre viste mozzafiato su Roma, per un totale di circa 2mila metri quadrati. Tutti i livelli affacciano su una corte interna, che funge da punto focale per le aree comuni al primo piano. L’hotel ha 37 camere di varie dimensioni e tipologie: Room, Essential, Superior, Deluxe (con terrazza), Junior Suite.

Cloud 7 si rivolge a un pubblico di giovani, nomadi digitali e amanti dell’arte che cercano un’esperienza di viaggio “conscious”, senza rinunciare alla qualità e al design e offre un’alternativa accessibile ai classici boutique hotel di lusso, dimostrando che è possibile soggiornare nel cuore di destinazioni di prestigio e città iconiche come Roma, in una struttura di design senza spendere una fortuna.

Il nuovo Cloud 7 non è semplicemente un luogo dove soggiornare, ma uno spazio di espressione in continua evoluzione. Fin dalle prime fasi del progetto, Agnese Landolfo, art curator per Kerten Hospitality, ha collaborato strettamente con lo studio Genius Loci Architettura, che ha realizzato il progetto di ristrutturazione e interior design dell’hotel, operando una selezione tra gli artisti locali, già affermati, ma anche tra gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

Ogni dettaglio del nuovo Cloud 7 Hotel Roma, dalle imponenti installazioni alle opere più intime nelle camere, racconta la storia di Roma attraverso una lente contemporanea e linguaggi espressivi diversi. «Cloud 7 offre agli ospiti un’esperienza immersiva – spiega Romina Lupattelli, gm di Cloud 7 Hotel Roma – circondati da lavori che stimolano i sensi e facendoli sentire parte di un ambiente che rispecchia la cultura locale. A questo si aggiunge una cura particolare nell’accoglienza, che crea un’atmosfera perfetta per scambiare idee ed esperienze».

