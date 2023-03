Kkm, il t.o. Enjoy Destinations arruola la product manager Dubs

Il t.o. di casa Kkm Group, Enjoy Destinations, ha annunciato l’ingresso di Martina Dubs in qualità di product manager per Australia, Nuova Zelanda, Oceano Pacifico, Giappone e Africa Australe.

La manager è già al lavoro nella sede milanese insieme a Roberto Maccatrozzoche, che oltre a essere responsabile operativo si occupa direttamente della programmazione Nord America, Messico e Caraibi.

Originaria di Trieste, Martina Dubs annovera nel suo curriculum una lunga esperienza nel settore del turismo, alimentata da un’inesauribile curiosità per la scoperta di nuovi luoghi e culture. “Viaggiatrice seriale” fin dagli anni della formazione, durante i quali ha trascorso lunghi periodi in Inghilterra e in America, si laurea presso la Facoltà di Economia e Commercio di Trieste e muove i primi passi in Utat, diventando in pochi anni responsabile della programmazione gruppi in Europa, per occuparsi poi della costruzione di itinerari su misura. Dopo una parentesi da agente di viaggi a contatto con il pubblico presso l’agenzia Vivere e Viaggiare Cisalpina nel centro di Trieste è tornata a collaborare con la famiglia Cividin nel tour operator Cividin Your Travel Planner, specializzandosi sul lungo raggio.

«Al termine di due anni difficili, dovuti alla pandemia di Covid – dichiara Martina Dubs – con Enjoy Destinations sono rientrata nel mio mondo. In questo momento stiamo ricevendo molte richieste di viaggi di nozze, e non solo, sulle isole del Pacifico: Polinesia Francese, Cook, Fiji e Samoa. Stiamo inoltre finalizzando nuovi itinerari esperienziali in Giappone, Sud Africa e Australia».

«Diamo il benvenuto a Martina – aggiunge Andrea Cani, ceo Kkm Group – Siamo certi che con la sua esperienza, la sua passione e la sua creatività potrà dare un contributo fondamentale alla programmazione di Enjoy Destinations».