Qualcuno, a livello globale, lo aveva immaginato già a maggio scorso, quando il panorama non era così limpido. Come per esempio il presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Frank Del Rio: «Guardando al nostro advanced booking, il 2023 potrebbe essere l’anno migliore nella storia dell’industria delle crociere», aveva dichiarato. Altri si pronunciavano con più cautela sui numeri. Ma, per la serie “The best is yet to come”, oggi tutto porta a pensare che sarà proprio il 2023 l’anno migliore di sempre per il settore.

L’industria delle crociere è tornata e sta battendo i record del pre pandemia. Clia prevede che il numero di passeggeri quest’anno, a livello internazionale, superi le cifre del 2019, con circa 31,5 milioni di persone che si imbarcheranno nel 2023. Segnali confermati anche dalle nuove navi attualmente in costruzione.

In questo panorama, brillano i numeri italiani e anche il ministro del Turismo Daniela Santanché ha ricordato la «centralità del mare dal punto di vista economico, strategico e turistico» in occasione della Giornata del Mare l’11 aprile.

Le prime stime sulle crociere in Italia sono arrivate dallo short report Speciale Crociere di Risposte Turismo, con la previsione del superamento dei 12,4 milioni di passeggeri grazie a quasi 5.000 toccate nave in più di 50 porti italiani. Dato che si traduce nella chiusura del gap con il 2019 e che fa segnare un record per almeno 10 porti crocieristici italiani.