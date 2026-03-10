La carica delle 101 suite al Beaches Turks and Caicos

Beaches Resorts (by Sandals) ha ufficialmente inaugurato il Treasure Beach Village presso il Beaches Turks and Caicos, un ampliamento da 150 milioni di dollari, con 101 suite che dispongono di più camere da letto.

Tra le nuove suite, figurano le CrystalSky 4-Bedroom Reserve Villas fronte oceano, che si sviluppano su una superficie di oltre 240 m2, suddivise su tre piani. In grado di ospitare fino a 10 persone, le ville, progettate per le famiglie, dispongono anche di piscina privata e terrazza sul tetto con telescopio.

Su una superficie di oltre 260 m2 distribuiti su due piani, invece, le Chairman’s Penthouse Suite ospitano fino a 10 persone in tre camere da letto, con una scala che collega i suoi ampi spazi abitativi.

Le Oceanview Two-Storey Suites sono disponibili con due o tre camere da letto e presentano un design aperto, moderni letti a castello, zone pranzo e salotti open air. La collezione di Oceanview and Penthouse Concierge Suites possono ospitare fino a sei persone in due camere da letto, con ampi bagni e letti a castello.

Il cuore del villaggio è costituito da una piscina in stile laguna di circa 14.000 metri quadrati, completa di tre vasche idromassaggio. Uno scivolo acquatico e un’area giochi soddisfano i piccoli ospiti, mentre un bar a bordo piscina offre un luogo di ritrovo per tutte le età.

Il Treasure Beach Village è completamente integrato nell’esperienza Beaches Turks and Caicos, dove tutti gli ospiti possono accedere a un totale di 28 concept di food&beverage, al parco acquatico Pirates Island di oltre 4.000 metri quadrati, a sport terrestri e acquatici illimitati, intrattenimento quotidiano per tutte le età e campi estivi gratuiti per bambini, guidati da esperti qualificati nell’assistenza all’infanzia.

«Come nuovo capitolo della storia di Beaches Turks and Caicos, il Treasure Beach Village si basa su tutto ciò che le famiglie già amano di questo resort, aggiungendo sistemazioni incredibilmente spaziose ed esperienze inedite pensate per rispondere alle esigenze delle famiglie di oggi», ha sottolineato Adam Stewart, executive chairman di Sandals e Beaches Resorts.

L’apertura del Treasure Beach Village segna l’inizio di un nuovo capitolo per Beaches Resorts. Con un investimento di quasi 1 miliardo di dollari volto a raddoppiare la presenza del brand nei prossimi anni, Beaches Resorts continua la sua espansione nei Caraibi, offrendo più spazio, più flessibilità e più opportunità alle famiglie di ritrovarsi a Exuma (alle Bahamas), in Giamaica, alle Barbados e a Saint Vincent e Grenadine.

La foto pubblicata è di proprietà dell’ufficio stampa di Sandals