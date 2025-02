La corsa di Heathrow: 84 milioni di passeggeri nel 2024

Forte aumento dei profitti e numero record di passeggeri nel 2024 per l’aeroporto londinese di Heathrow, che ha da poco ricevuto il via libera dal governo del Regno Unito per la sua espansione.

I DATI

Lo scorso anno, 84 milioni di persone hanno viaggiato passando per Heathrow, l’aeroporto più trafficato d’Europa. Un dato che ha battuto il record del 2019, in era pre-Covid, di 3 milioni, e che dimostrerebbe la necessità di costruire una terza pista d’atterraggio, un progetto di cui si parla da anni. I profitti pretasse sono stati, nel 2024, di 917 milioni di sterline, in rialzo del 31% rispetto al 2023, con ricavi di 3,6 miliardi di sterline, in calo del 3,5%. I profitti adjusted pretasse sono invece diminuiti del 9%.

L’ESPANSIONE

«Il 2024 sottolinea perché Heathrow è la porta del Regno Unito per la crescita», ha detto l’amministratore delegato di Heathrow Airport Holdings, Thomas Woldbye. Le due piste d’atterraggio sono sempre piene e possono accogliere un maggior numero di passeggeri solo se le compagnie fanno volare aerei più grandi. Rivali europei come Parigi e Amsterdam hanno rispettivamente quattro e sei piste.

Il governo del Regno Unito ha discusso per decenni dell’espansione di Heathrow, diviso tra il desiderio di crescita e le preoccupazioni per l’ambiente; a gennaio, la ministra delle Finanze, Rachel Reeves, ha detto che i motivi per costruire la terza pista sono più forti che mai e che potrebbe essere pronta in dieci anni. Inoltre, il governo deciderà presto se permettere anche l’espansione di Gatwick, il secondo maggior aeroporto del Regno. «C’è bisogno di entrambi», ha commentato Woldbye, in un’intervista all’agenzia Reuters.

I FINANZIAMENTI

Restano le domande su come finanziare l’espansione di Heathrow, per cui serviranno molti miliardi di sterline in più di quelli, quattordici, stimati nel 2014. Woldbye ha detto che Heathrow annuncerà le sue preferenze una volta che presenterà il progetto al governo. «Stiamo pensando a come strutturare e dividere (i finanziamenti)», ha commentato, aggiungendo che aprirà un tavolo negoziale con le compagnie aeree. British Airways e Virgin Atlantic, le maggiori compagnie aeree di Heathrow, da tempo si lamentano perché l’aeroporto è il più costoso del mondo. In una recente intervista a Sky News, Woldbye ha detto di sperare che la pista possa essere costruita entro il 2035 e che non ci sarà bisogno di fondi pubblici.

La società che gestisce Heathrow ha confermato che presenterà le sue proposte per la terza pista d’atterraggio al governo nel corso dell’estate, specificando però che “sono necessarie delle modifiche regolamentari per avere un progetto vincente”.