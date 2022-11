La Francia lancia l’offerta turistica del Grand Est

La regione Grand Est della Francia ha scelto Torino per presentare l’offerta della destinazione che riunisce Alsazia, Ardenne, Champagne, Lorena, Vosgi e Mosella. Otto gli operatori francesi intervenuti al workshop all’hotel Victoria, in rappresentanza di attrazioni culturali, servizi turistici e produttori di champagne che accolgono i visitatori nelle proprie cantine.

«Il Grand Est è una regione da scoprire per la ricchezza di proposte dal punto di vista culturale, gastronomico, eventi e natura – ha dichiarato Alexandre Bezardin, vicedirettore di Atout France in Italia – Facilmente raggiungibile in 4 ore e mezzo da Torino, è una destinazione perfetta in tutte le stagioni, da visitare seguendo i celebri itinerari come la Strada turistica dello Champagne e la Strada dei Vini d’Alsazia, ma anche visitando i più suggestivi mercatini di Natale che vengono aperti propri in questi giorni a Strasburgo, Colmar, Metz, Reims e Epernay».

Olga Frolova, business partner manager dell’Agence Régionale du Tourisme Grand Est, ha poi illustrato le sei tematiche dell’offerta turistica regionale, articolate in enoturismo e gastronomia, natura itinerari e outdoor, cultura memoria e patrimonio, benessere e spa, artigianato e savoir faire, Mice. «Le città dell’Alsazia, Lorena, Champagne, Ardenne e Vosgi propongono un gran numero di attività tra savoir faire tradizionale, architettura d’epoca e creazioni contemporanee – ha affermato – Con i due brand mondiali di Alsazia e Champagne, i suoi vigneti unici riconosciuti dall’Unesco, è la prima destinazione enoturistica di Francia. Mentre il savoir faire gastronomico è testimoniato dalla presenza di ben 49 ristoranti stellati Michelin. Alcuni di questi fanno parte di The Luxury Experience, un’offerta di alta gamma che riunisce hotel di prestigio, maison di Champagne e le migliori tavole della regione».

Presenti al workshop: Batorama, che ha presentato i suoi tour di Strasburgo in battello; la Biblioteca Umanista Tesoro del Rinascimento di Sélestat, uno dei siti culturali più importanti dell’Alsazia; il Centro Pompidou Metz che propone ogni anno un nutrito calendario di mostre temporanee di arte moderna e contemporanea; il medievale castello di Haut Koeningsbourg che da 900 anni domina la pianura alsaziana; il tour operator Touren Service France che ha presentato la piattaforma online B2B France for Groups, che combina i vantaggi di un portale di prenotazione con l’assistenza diretta di un team di product manager a disposizione per la creazione di itinerari e pacchetti.

Due le maison di Champagne: Domaines Vranken Pommery, tra le più rinomate della regione, e Maison Champagne Gonet, produttori indipendenti da sette generazioni che offrono ai visitatori la possibilità di conoscere il processo di produzione dello champagne. E proprio le pregiate bottiglie di Champagne Michel Gonet sono state protagoniste della degustazione a conclusione del workshop.

Per aiutare gli agenti di viaggi a promuovere la Francia e la Regione Grand Est, Atout France mette a disposizione il programma di formazione FrancExpert con corsi che consentono di approfondire la conoscenza della destinazione e di essere selezionati per partecipare ai vari fam trip che si svolgono nel corso dell’anno.