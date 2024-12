La notte degli Oscar del turismo torna a Roma

La notte degli Oscar, quelli per il turismo, non sarà ad Hollywood ma a Roma e si terrà il prossimo 10 dicembre nei saloni del St.Regis Hotel. L’evento è stato ideato ed è organizzato dalla Mhr (Media Hotel Radio), il network digitale di eventi B2B dedicato all’hospitality e al travel, che realizza anche format televisivi e appuntamenti come Talking Suite e Padel Day, pensati come momenti di confronto e di aggregazione per il mondo dell’hospitality e del turismo in genere.

In occasione della presentazione dell’evento, il ceo di Mhr, Deborah Garlando, ha sottolineato come «l’Oscar del Turismo è il punto di arrivo dei nostri Awards e il punto di partenza di un nuovo progetto che intende premiare davvero tutte le eccellenze italiane in questo fondamentale comparto dell’economia. Il know how acquisito in questi anni da Mhr, attraverso gli incontri radio e video con i protagonisti del turismo per parlare di hospitality e travel, ci ha rivelato un’imprenditoria dinamica, vivace e con tanta voglia di fare e di raccontarsi».

Quindici gli Oscar che saranno assegnati per altrettante categorie: i vincitori saranno decretati dal lavoro di una giuria di professionisti ed esperti del turismo guidata dell’Hotelier & Luxury Hospitality developer, Palmiro Noschese, che nel corso della presentazione ha spiegato: «I candidati agli Oscar del Turismo sono tutti quei professionisti, aziende e istituzioni che operano nel settore turistico e che in questo settore hanno realizzato, o stanno realizzando, progetti eccellenti nel corso degli ultimi 12 mesi».

«Quindici – ha spiegato – le categorie in cui sono stati suddivisi i candidati al premio, che vanno dalle istituzioni alle destinazioni italiane, dagli hotel ai ristoranti stellati, passando per strutture wellness e Spa, dai trasporti ai grandi eventi. Non mancano spazi per innovazione, sostenibilità e formazione. Abbiamo voluto anche la categoria Donna del Turismo, un premio alla memoria di Elena David, eccellente manager prematuramente scomparsa nel 2023»

Alla presentazione degli Oscar del Turismo era presente la presidente di Enit, Alessandra Priante che ha dichiarato: «Se l’Italia fosse in lizza per gli Oscar, vincerebbe molte statuette: miglior sceneggiatura, miglior art design, miglior “film”, forse anche qualche miglior attore. La cosa di cui non sono certa è la categoria miglior produzione».

La serata, ricca di sorprese e affidata alla regìa dell’esperto di marketing Paolo Garlando, sarà presentata da Gabriella Carlucci.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Mhr