La pagella degli aeroporti: al top Fiumicino, maglia nera Crotone

Con il 58% di italiani che vorrebbe andare in vacanza a inizio 2023, ParkVia Italia – società che gestisce i parcheggi negli aeroporti – ha appena pubblicato una ricerca sui migliori e peggiori scali d’Italia, in base a parametri logistici e servizi erogati ai passeggeri. Ebbene, Roma Fiumicino conquista il podio come primo aeroporto italiano. I viaggiatori in partenza da questo scalo possono usufruire di wifii gratuito illimitato, lounge di alto livello e altri servizi come il fast track.

Al secondo posto, Napoli Capodichino con voli e opzioni di destinazione leggermente più limitati rispetto a Fiumicino. Tuttavia, in confronto con lo scalo capitolino, si trova molto più vicino al centro della città, a una distanza di 4,4 km per l’esattezza, e offre wifi gratuito illimitato, servizi fast track, lounge aeroportuali e parcheggio coperto.

La medaglia di bronzo, invece, se l’aggiudica Milano Malpensa, il più grande aeroporto internazionale del nord Italia. Situato a 50,2 km dal centro meneghino, questo scalo offre ai viaggiatori l’accesso illimitato alla connessione wifi gratuita e serve oltre 150 destinazioni.

Al top anche Olbia, che in realtà ha il più alto punteggio di recensioni Google di tutti gli aeroporti nell’indice, seguito a poca distanza da Milano Linate.

Fanalino di coda l’aeroporto di Crotone, dove mancano wifi, servizi fast track e lounge aeroportuali. Uno scalo, quello calabrese, che offre solo 48 voli ogni 30 giorni verso solo quattro destinazioni. Penultimo posto, invece, per l’Aeroporto internazionale d’Abruzzo. Situato vicino alla pittoresca città di Pescara, lontano dai tipici luoghi turistici. Sfortunatamente, l’infrastruttura non ha wifi, servizi fast track, lounge aeroportuali e assolutamente nessun parcheggio coperto, il ché lo classifica proprio all’estremità inferiore dell’indice.

Il terzo peggior aeroporto in Italia è quello di Perugia: qui, seppure sia possibile ottenere almeno un accesso wifi limitato, mancano i servizi fast track e le lounge e vengono servite soltanto 15 destinazioni. Tra i cinque peggiori aeroporti italiani, infine, gli scali di Cuneo e di Parma, entrambi servono cinque o meno destinazioni, lasciando ai viaggiatori poca scelta.