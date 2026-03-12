La Slovenia va a prendersi il Sud

L’Ente sloveno per il turismo (Pad. 6 – Stand 6008) incontra alla Fiera d’Oltremare il mercato dell’Italia centro-meridionale: «Il Sud rappresenta per noi un bacino con un potenziale ancora parzialmente inespresso – spiega Aljoša Ota, direttore dell’Ente in Italia – E il nostro racconto della Slovenia come destinazione sostenibile, sorprendente e facilmente fruibile incontra, nell’Italia meridionale, un pubblico sempre più alla ricerca di esperienze autentiche, natura incontaminata, wellness ed enogastronomia di qualità».

I turisti italiani, nel 2025, si sono confermati il secondo mercato dietro la Germania per la Slovenia. Nel 2026, a gennaio, sono stati quasi 100mila i pernottamenti, il +8% rispetto allo stesso periodo nel 2025. Le destinazioni preferite degli italiani si confermano Lubiana e Pirano, mentre è in forte crescita la stessa Brežice.

«Gli italiani continuano a scegliere la Slovenia con curiosità e concretezza, e questo +8% a gennaio è un segnale chiaro: il nostro prodotto funziona, anche lontano dai picchi stagionali. Le strutture termali stanno alzando l’asticella, con investimenti su design, sostenibilità e medical wellness che parlano un linguaggio contemporaneo e internazionale che ben si sposa alle esigenze del pubblico italiano, come confermato dai numeri», conclude Ota.