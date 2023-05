La Spagna scommette sul turismo green e lancia una nuova campagna

Grandi numeri, progetti e realtà, tutto sostenibile. Con l’evento “Ti meriti la Spagna – Esperienze sostenibili”, l’Ente spagnolo del turismo ha presentato, a Roma, alla stampa e agli operatori del settore – in collaborazione con il magazine online GreenMe, specializzato in tematiche ambientali – l’impegno della destinazione nella sostenibilità, anche con il lancio di una nuova campagna promozionale.

Nel corso delle presentazione, aperta dal saluto del direttore Gonzalo Ceballos, si è evidenziato come la Spagna sia un Paese estremamente virtuoso nella proposta turistica gestita in modo sostenibile, con 53 aree naturali dichiarate dall’Unesco come riserve della biosfera, 44 spazi naturali accreditati con la Carta Europea per il Turismo Sostenibile e le “destinos turisticos inteligentes”, le smart tourist destination.

Inoltre è stata sottolineata l’implementazione di diversi sistemi di gestione ambientale in accordo con la norma Une-En Iso 14001, Ecolabel o Emas, con l’impegno di imprese e di amministrazioni a promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente.

L’impegno della Spagna con la gestione sostenibile delle destinazioni turistiche è, quindi, totale. Degli importanti investimenti previsti dal Pnrr spagnolo (3,4 miliardi dedicati al turismo), ben 1.858 milioni di euro saranno destinati ai piani di sostenibilità turistica della destinazione. La sostenibilità del turismo è, infatti, un asse trasversale del Piano di Marketing Strategico di Turespaña 21- 24. E, come suggerito dall’Agenda 2030 dell’Onu, la sostenibilità non viene perseguita solo come “ambientale”, ma anche economica e sociale.

In Spagna gli “spazi protetti” occupano un terzo del territorio, praticamente un’area equivalente al totale della superficie della Grecia, il 36,2 della superficie terrestre e il 12,3 di quella marina sono protetti. Inoltre, la Spagna è il Paese con la maggiore superficie aderente alla rete Natura 2000 promossa dall’Ue (il 27 % del territorio).

Numeri di rilievo anche per quanto riguarda la mobilità: la Spagna vanta la rete di treni ad alta velocità più estesa d’Europa e seconda al mondo con 3.152 km e ha l’obiettivo di raggiungere i 5 milioni di vetture elettriche entro il 2030.

Le città spagnole – è stato sottolineato da Arturo Escudero Garcia, responsabile comunicazione dell’Ente spagnolo del Turismo di Roma, che ha diretto la serata – si contradistinguono, inoltre, per essere «Walkable cities, città camminabili».

Secondo Paese europeo per la produzione energetica tramite fonti rinnovabili con il 47%, il 90% delle installazioni fotovoltaiche realizzate in Europa si trovano proprio nel Paese iberico. Il piano di modernizzazione e competitività turistica ha stanziato la cifra di 170 milioni di euro per i progetti di efficienza energetica delle imprese turistiche.

Nell’ambito della sostenibilità sociale nel settore turistico, sono previsti piani specifici per progetti che sviluppino la responsabilità sociale corporativa nelle imprese con la creazione di osservatori di sostenibilità sociale, e progetti per lavorare verso l’uguaglianza di genere. Last but not least il turismo accessibile, con la promozione di diverse iniziative per accogliere e informare ai turisti con necessità specifiche.

Tra i partner della campagna di promozione illustrata da Escudero, anche Turismo di Tenerife, con le iniziative volte a promuovere la gestione sostenibile del turismo nei propri territori. Tenerife è certificata come ente adempiente della metodologia Biosphere e destinazione turistica intelligente. L’isola ha sviluppato diversi progetti nell’ambito della sostenibilità sociale, ambientale ed economica come, ad esempio, il programma “Isola Solidale” per favorire il lavoro in rete di oltre 600 associazioni e Ong.