La tecnologia Sita entra nel settore marittimo con SmartSea

Non solo aerei per Sita. Attraverso un accordo iniziale con Columbia Shipmanagement (Csm), il fornitore di tecnologia per l’industria del trasporto aereo sbarca nel settore marittimo con SmartSea. È la prima azienda nel comparto in grado di facilitare l’accesso alla stessa tecnologia avanzata che ha già cambiato l’industria aeronautica.

Con questo accordo strategico, Sita abbatte le barriere e semplifica i processi, per operazioni più efficienti e redditizie lungo l’intera catena del valore per il trasporto marittimo.

Obiettivo di Sita è promuovere l’innovazione digitale in un settore che può essere notevolmente migliorato grazie a soluzioni per l’industria del trasporto aereo che si stima essere più avanti di 10-15 anni in termini di adozione tecnologica rispetto ad altri settori industriali.

Sia il comparto marittimo che quello dell’aviazione operano in un ecosistema complesso e altamente regolamentato a livello globale, sono ad alta intensità di capitale e fortemente dipendenti dai dati e dalla comunicazione, oltre ad affrontare requisiti di sostenibilità analoghi.

Inoltre, i porti e i terminal navali affrontano le stesse sfide e opportunità; le navi richiedono tempi di rotazione e manutenzione, come gli aerei, ed entrambi devono gestire in modo efficiente ed economico l’equipaggio, i passeggeri, i bagagli e le merci.

SmartSea vuole rivoluzionare l’ecosistema digitale marittimo, fornendo uno sportello unico per le soluzioni tecnologiche marittime e diventando leader di mercato nella tecnologia marittima implementando soluzioni già apprezzate dalla stragrande maggioranza del settore globale dei viaggi aerei. SmartSea utilizzerà l’esperienza di Sita e la leadership di settore di Csm per promuovere l’innovazione, l’efficienza e la sostenibilità nelle operazioni marittime.

«Sita sta compiendo un passo audace nel settore marittimo, dove la nostra lunga leadership nel settore dell’aviazione può contribuire a superare le sfide economiche e di capacità, migliorare la sicurezza e aprire nuovi flussi di entrate per le aziende di tutto il settore – ha affermato David Lavorel, ceo di Sita – L’industria marittima globale svolge un ruolo vitale nel promuovere la crescita economica, lo sviluppo umano e la connettività a livello mondiale. Facilitando il commercio internazionale, creando posti di lavoro e promuovendo l’innovazione tecnologica, l’industria contribuisce a migliorare gli standard di vita e la prosperità economica in tutto il mondo. Utilizzando preziose sinergie intersettoriali e la nostra portata internazionale, stiamo collaborando con aziende come Columbia Shipmanagement per potenziare le loro operazioni portandole a un livello successivo. Questo è un passo significativo per noi e dimostra la nostra capacità di rivoluzionare i viaggi end-to-end, indipendentemente dalla modalità di trasporto».

Julian Panter, ceo di SmartSea, ha aggiunto: «Il lancio di SmartSea da parte di Sita e il nostro primo accordo con Csm segnano un punto di svolta strategico sia per Sita che per la digitalizzazione dell’industria marittima. Il settore sta compiendo passi importanti verso il raggiungimento degli attuali livelli dell’industria automobilistica e aerospaziale da un punto di vista tecnologico. Il coinvolgimento di Sita punterà ad accelerare in modo esponenziale questo obiettivo e SmartSea sarà la piattaforma in grado di applicare all’industria marittima la tecnologia più recente dall’aviazione».

Infine, Mark O’Neil, ceo del Gruppo Columbia Shipmanagement, ha detto: «Sono entusiasta di lavorare con SmartSea poiché apporta la sua vasta esperienza e la sua innovativa tecnologia aeronautica all’industria marittima. Attraverso la collaborazione con SmartSea, saremo in grado di offrire agli stakeholder marittimi una soluzione completa di sistemi It a terra e a bordo della nave che migliorerà notevolmente l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità. L’utilizzo di questa tecnologia rivoluzionerà il settore e porterà avanti la digitalizzazione, contribuendo a posizionarci allo stesso livello di altri settori tecnologicamente avanzati».