La Toscana reinventa l’ospitalità: piano d’azione di Fiavet

L’ospitalità declinata secondo nuovi paradigma, con il forte sostegno di imprese turistiche del territorio. È la nuova sfida che Fiavet Toscana Confcommercio intende lanciare, condividendo una strategia con i principali partner della filiera ricettiva – dagli albergatori ai commercianti – che contempli anche percorsi formativi e coinvolga concretamente pure i residenti.

Per Pier Carlo Testa, presidente dell’associazione regionale che raggruppa migliaia di agenzie di viaggi toscane in buon parte operanti nell’incoming, i tempi per questa svolta sono maturi: «È arrivato il momento di rilanciare la cultura dell’accoglienza e pensare a una serie di iniziative mirate come la formazione per residenti e operatori, promuovendo con formule smart e accattivanti veri e propri corsi a tema, innescando quella necessaria interazione multiculturale che possa finalmente indurre i residenti a guardare all’ospite che visita la città con un approccio propositivo».

La vicepresidente Cinzia Chiaramonti aggiunge: «L’industria del turismo è una risorsa fondamentale per l’economia italiana. Va quindi riconosciuto e affermato il suo ruolo e vanno respinte al mittente tutte le strumentali demonizzazioni del nostro lavoro. Bisogna che tutti si rendano conto del volume di utili diretti e indotti che il turismo porta nel tessuto economico».

«Occorre superare la fase attuale di disorganizzazione dei flussi – sottolinea – e fare un salto di qualità per governare davvero un fenomeno che ora è fuori controllo, in gran parte per l’alta percentuale di attività abusive che proliferano indisturbate. I residenti non vanno trattati da spettatori, ma come elemento fondamentale per rendere viva una destinazione e quindi uno degli attori in gioco. Chi visita le nostre città non deve trovare un ambiente umano ostile. Dobbiamo essere fieri di proporre il nostro stile di vita e le bellezze che abbiamo in custodia temporanea».

In tale ottica Fiavet Toscana-Confcommercio vuole consolidare un’interlocuzione con le istituzioni per promuovere anche eventi che coinvolgano residenti e turisti: «Magari istituendo premi e riconoscimenti – aggiunge Testa – per residenti e imprese che si distinguono nell’accoglienza. In altre parole, è tempo di innovare le formule dell’ospitalità, puntando sul concetto che una destinazione davvero accogliente si distingue e può ben figurare in un mercato sempre più competitivo. E ottenere nuovi primati nella ricettività turistica significa generare benessere sul territorio tra le comunità. In altre parole, benefici tangibili, dal ritorno d’immagine all’indotto, che è in grado di produrre un incoming di qualità».

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Fiavet Toscana.