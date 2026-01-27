Lago di Como, aprirà nel 2028 il resort di lusso Corinthia Hotels

Corinthia Hotels in partnership con RoundShield e Kervis Sgr si prepara ad aprire un resort di lusso sul Lago di Como, una delle principali destinazioni del turismo 5 stelle in Italia.

Il Corinthia Lake Como avrà 58 camere e sorgerà vicino al secondo campo da golf più antico d’Italia, nell’affascinante borgo di Menaggio, situato ai piedi delle Prealpi. Il complesso avrà un esclusivo beach club sulla sponda occidentale del lago, con accesso diretto all’acqua.

La struttura della catena maltese, con proprietà proprietà iconiche a Roma, Doha, Riad e Dubai, Maldive, sarà la seconda in Italia e combinerà l’architettura storica già presente e restaurata con ampi spazi esterni.

Il progetto prevede una Spa, esperienze di benessere e ristorazione. Gli spazi comuni saranno distribuiti in tre ville che ospiteranno la hall, la lounge e il golf club, tutte affacciate sulle montagne e sul lago. Le camere e le suite saranno discretamente inserite nel profilo naturale del terreno, con un’architettura che riflette il fascino sobrio dei villaggi di Como e l’eleganza raffinata di Menaggio.

Simon Casson, ceo di Corinthia Hotels, ha dichiarato: «Il Lago di Como è una delle destinazioni più ammirate al mondo e questo sviluppo rappresenta un impegno condiviso verso l’eccellenza e l’autenticità. Insieme, realizzeremo un hotel che celebra lo splendore e il patrimonio della regione, esemplificando gli standard di lusso attento e senza tempo di Corinthia».

L’inizio dei lavori avverrà dopo l’approvazione definitiva del progetto, con l’obiettivo di avviare l’attività alla fine del 2028.