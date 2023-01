Lastminute archivia le accuse di frode e riparte con il ceo Concone

Nuova era per Lastminute.com che risolve il contenzioso con lo stato svizzero legato alle accuse di frode e annuncia la ripartenza con un nuovo ceo, Luca Concone, nominato temporaneamente a novembre scorso e ora riconfermato dal cda dell’azienda.

La svolta è arrivata nelle scorse ore, quando la Ota con sede a Chiasso e Amsterdam ha accettato di chiudere le indagini sulle accuse per frode legate agli aiuti Covid pagando alle autorità svizzere 28,5 milioni di franchi (circa 29 milioni di euro) invece che ricorrere in appello. La cifra che Lastminute.com verserà nelle casse svizzere equivale a quella contestata all’azienda dal tribunale come ammontare totale della frode.

Il nuovo consiglio d’amministrazione della Ota ha sottolineato l’impegno a “guardare avanti aprendo una nuova era” e ha confermato quindi la nomina di Luca Concone come amministratore delegato e di Yann Rousset come presidente.

L’indagine partita a luglio scorso – nata dalla lettera anonima di un ex dipendente licenziato dall’agenzia – aveva portato alla disposizione di misure cautelari per quattro dirigenti di Lastminute.com, tra cui l’ad Fabio Cannavale e il coo, Andrea Bertoli. Entrambi erano stati scarcerati lo scorso novembre e avevano immediatamente presentato le loro dimissioni dal cda.

Il consiglio di amministrazione di Lastminute.com, secondo quanto riporta il sito inglese Travolution, “ha riconosciuto e approvato la decisione della sussidiaria svizzera di non presentare ricorso contro la notifica della Segreteria di Stato per gli affari economici (Seco). Gli aiuti ricevuti saranno rimborsati, ponendo così fine alla procedura con Seco”.

«È tempo di guardare avanti. Il cda inizierà ora una revisione strategica dell’azienda e si prenderà tutto il tempo necessario per fare una valutazione approfondita – ha detto il neo presidente Rousset – Sebbene l’azienda abbia grandi prospettive, abbiamo bisogno di rafforzare in modo efficiente settori come la governance e quello dei controlli interni».

Il ceo Luca Concone ha aggiunto: «Abbiamo ottimi fondamentali e nulla ci impedisce di avere ancora più successo, ma per farlo abbiamo bisogno di diventare più snelli e più forti. Il mio obiettivo immediato è garantire che l’azienda sia pronta per un 2023 di successo che presenterà uno scenario macroeconomico complesso. Vogliamo aumentare la qualità del nostro servizio clienti soprattutto attraverso la nostra app, aumentare la base di clienti fedeli al nostro brand e concentrarsi sui mercati e segmenti chiave. Continueremo, infine, a collaborare con altre aziende per distribuire i nostri prodotti con modello white label ed espandere la nostra presenza geografica».