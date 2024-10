Latin World, così evolve l’offerta Messico

Cresce la domanda degli italiani per le destinazioni in Centroamerica, anche a causa del blocco di parte del Medio Oriente per i conflitti in corso. Latin World, il brand di Quality Group, aumenta e alza la qualità della sua offerta per Messico, e in particolare Yucatán e Baja California.

Secondo Sectur, la Secretaría de Turismo del Messico, infatti, fra gennaio e agosto 2024, per via aerea, sono stati registrati oltre 110mila arrivi italiani (+9,3% sul 2023) su circa 15.298.000 complessivi (+2,9%), con un forte picco proprio nell’ultimo mese estivo, in virtù del quale l’Italia risulta ottavo mercato assoluto.

I dati del primo semestre segnano entrate turistiche per 16,2 miliardi di dollari (+6,9% sull’analogo periodo 2023), con una spesa media di circa 744 dollari (+200 sul 2019). Grazie alla riattivazione del volo diretto fra Verona e Cancun, al via dal prossimo 22 dicembre, in condivisione con Roma Fiumicino, il Messico prevede una chiusura dell’anno complessiva di 35,6 milioni di posti volo.

«L’aumento della spesa media turistica in Messico – osserva Marco Peci, direttore commerciale e marketing di Quality Group – testimonia anche l’arrivo di una clientela con esigenze più sofisticate, tenuto conto che l’80% dei nostri ospiti ha un’età compresa fra i 50 e i 70 anni. Per questo motivo l’offerta di Latin World è stata rivista proponendo strutture alberghiere di qualità ancora maggiore rispetto al passato, ampliando al contempo le proposte di smart tour per i clienti più giovani e attenti alla spesa».

Il brand, fino a settembre, ha registrato una crescita di fatturato sulla destinazione del 60% e del 68% in termini di passeggeri e con le nuove proposte per i mesi invernali prevede di raddoppiare il valore del prodotto Messico Latin World già in un paio di anni.

La nuova programmazione di Latin World prevede l’introduzione nei tour di nuove strutture alberghiere di gamma medio-alta, come l’hotel a Città del Messico parte della The Leading Hotels of the World e anche il numero dei partecipanti ai tour è stato limitato per offrire un prodotto di qualità migliore con la linea Select.

Itinerari che prevedono un minimo di 2 e un massimo di 20 persone, come la proposta Messico Classico (11 giorni) e la novità Messico Explorer (9 giorni). Quest’ultimo è dedicato esclusivamente allo Yucatan ed è servito da voli diretti Neos, con possibilità di scegliere 7 o 14 notti.

Sempre nello Yucatan, il soggiorno viene proposto in differenti categorie (standard/superior/luxury), includendo anche alcune strutture di lusso locali come il 5 stelle deluxe Casa Lecanda di Merida.

Chi, invece, è in cerca di viaggi più avventurosi può scegliere il tour “Messico e Guatemala” (15 giorni), nel quale è prevista la visita dell’area fra Cobán e Semun Champey, con piscine naturali uniche nel loro genere, abitata da popolazioni indigene.

Poi ci sono le proposte fly&drive “Easy Bassa California” (10 giorni) ed “Explorer Baja California” (13 giorni), occasioni per scoprire la terra dei geiser marini, ma anche spiagge paradisiache e villaggi magici. Infine, gli smart tour “Discover Messico Classico” (11 giorni) e “Discover Chiapas e Yucatan” (9 giorni), caratterizzati dall’appoggio a hotel più semplici, nessuna spesa pasto, ma sempre con guide parlanti italiano.

