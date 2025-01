#LavoriInCrescita, consulenti di viaggio donne sul podio LinkedIn

Al primo posto del report Lavori in crescita 2025 di LinkedIn Italia c’è il consulente di viaggio, seguito da: ingegnere dell’intelligenza artificiale, hr administrator, addetto prenotazioni (nel settore del turismo e dell’ospitalità), liquidatore sinistri, cyber sicurity engneer, event specialist, responsabile acquisti, technical sale specialist, specialista marketing e comunicazione, risk management specialist, material planner, consulente per la sostenibilità, data specialist, project planner.

Secondo questo studio i settori in crescita dunque sono: eventi, marketing, risorse umane e turismo. Quest’ultimo, insieme al settore della sostenibilità, sono quelli dove al momento in Italia si assumono più donne. Per quanto riguarda il mondo dei viaggi la distribuzione per genere è per l’83% femminile e per il 17% maschile.

Per quarto riguarda i ruoli Stem (che sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), il gender gap è ancora elevato, «ma si intravedono miglioramenti», specifica Vittoria Vimercati, giornalista di LinkedIn Notizie che in questo video racconta i dati raccolti.

Tra intelligenza artificiale in ascesa e cambiamenti veloci e globali, il mondo del lavoro è in continua trasformazione e la ricerca della rete professionale del web più grande al mondo racconta tutte le occupazioni in ascesa nel 2025 e ha individuato 15 professioni che sono cresciute più rapidamente negli ultimi tre anni. Esaminando quindi milioni di posizioni lavorative che gli utenti LinkedIn hanno iniziato a ricoprire dal primo gennaio 2022 al 31 luglio 2024 per calcolare il tasso di crescita di ogni ruolo.

«Dall’aumento dei ruoli legati all’Ai alla ripresa delle posizioni nel settore viaggi e ospitalità, la classifica svela i settori con una crescita sostenibile in un mondo del lavoro in continua evoluzione. Quest’anno abbiamo ridotto l’orizzonte temporale della nostra metodologia da cinque a tre anni per rispecchiare meglio le opportunità e le tendenze attuali», si dice sul portale.

«La lista è quindi una mappa che può indicare la giusta direzione in qualsiasi fase di carriera. Per ogni qualifica si può scoprire le competenze più diffuse, le aree con il maggior numero di assunzioni, la possibilità di lavoro flessibile, e molto altro. Inoltre si può anche passare all’azione esplorando le posizioni aperte, perfezionando le tue competenze con i corsi di LinkedIn Learning, gratuiti per tutti gli utenti fino al 15 febbraio», scrive Alessio Foderi di LinkedIn Notizie.

Con l’hashtag #LavoriInCrescita è in corso sulla piattaforma il dibattito tra gli utenti sui risultati racconti.