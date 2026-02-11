Lavoro, Human Company assume 500 persone

Human Company, gruppo italiano e player di riferimento nel settore dell’hospitality, ha annunciato l’avvio ufficiale della campagna di recruiting 2026. Un piano di inserimenti che accompagna l’inizio di una nuova stagione turistica e si inserisce nel percorso di crescita solido e strutturato del gruppo, che ha chiuso il 2025 con dati di rilievo: un incremento del 9% dei ricavi rispetto all’anno precedente e oltre 4,3 milioni di presenze nelle proprie strutture.

Per la stagione 2026, la ricerca del personale si apre con circa 500 posizioni per risorse da aggiungere all’organico dei village e camping in town – situati tra Veneto, Toscana, Lazio e Lussemburgo – mentre sono 15 le figure richieste per vari dipartimenti dell’headquarter del gruppo a Firenze.

«Crediamo che la qualità dell’accoglienza nasca prima di tutto dal benessere delle persone; in quest’ottica, mettiamo a disposizione delle nostre persone un ecosistema di welfare integrato e strutturato, pensato per rispondere alle esigenze individuali e collettive in ogni fase della vita: dal supporto alla genitorialità ai servizi di consulenza psicologica fino a benefit dedicati alla salute ed al tempo libero», ha affermato Mattia Rosati, chief corporate services officer e responsabile dell’area people di Human Company.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Human Company