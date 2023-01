Le mani di Lufthansa su Ita: settimana decisiva

Si avvia quella che dovrebbe essere la settimana decisiva per il futuro di Ita Airways con l’offerta di Lufthansa che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, facendo seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dpcm che ha stabilito le regole per la cessione della newco.

Il governo italiano ho fissato dei paletti per l’eventuale socio di minoranza (con la prospettiva di acquisirne la maggioranza nel giro di uno-due anni) delineando le azioni essenziali che dovrà garantire il colosso tedesco: dallo sviluppo di un network internazionale al mantenimento di determinati livelli occupazionali, dalla tutela gli hub nazionali come Fiumicino, Malpensa, Linate alla definizione di una partnership che garantisca pari diritti a Ita Airways.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, infatti, i piani di Lufthansa prevedono l’ingresso in Ita con una quota del 40% per poi salire e prendere la maggioranza. Un’acquisizione in due fasi, che ricalca il modello che la stessa LH ha adottato tempo fa con Brussels Airlines. Nel 2009, infatti, Lufthansa comprò una quota del 45% in Brussels Airlines, con un’opzione per acquisire il restante 55% (operazione che si concluse nel 2016).

Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha sottolineato come l’ingresso della compagnia tedesca in Ita “rimane conveniente, soprattutto perché Lufthansa insiste su una valutazione inferiore di Ita in perdita” con il colosso tedesco che ora valuta l’intero vettore italiano non meno di 500 milioni di euro. Secondo il, giornale, quindi, LH verserà meno di 250 milioni di euro e l’accordo sarebbe ormai vicino con un preliminare di vendita tra il ministero dell’Economia e l’azienda di Francoforte che potrebbe arrivare già entro fine mese e che consiste anche in un diritto di acquisto dell’ulteriore 60% della compagnia tricolore. Di conseguenza, la finalizzazione della vendita potrebbe avvenire entro l’estate 2023.