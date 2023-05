Leonardo Hotels sbarca sul Lago di Garda

Un nuovo Wellness & Spa Hotel sul Lago di Garda. Leonardo Hotels Central Europe continua la sua espansione in Italia e il suo piano di investimenti a lungo termine con l’acquisizione di una nuova struttura a Lazise, entrata ufficialmente a far parte del gruppo a maggio, portando a sei il numero di hotel nel nostro Paese.

Leonardo Hotel Lago di Garda – Wellness and Spa dispone di 127 stanze fra camere e suite, tra cui una Spa Suite con vasca idromassaggio per due persone e doccia a filo pavimento, e due Hydro Suite con vasca idromassaggio a due posti posizionata sul terrazzo.

Uno dei punti di forza è l’esclusiva area Wellness & Spa con undici sale per trattamenti benessere, una piscina interna e due esterne, di cui una adults only, che creano un luogo ideale non solo per le vacanze, ma anche per concedersi momenti di relax e rigenerare corpo e spirito.

«Siamo lieti di poter aggiungere un’altra interessante proposta leisure al nostro portfolio – spiega Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe –Il Leonardo Hotel Lago di Garda – Wellness and Spa rappresenta una significativa aggiunta alla nostra offerta a sud del Brennero e un passo importante nella nostra strategia di espansione, che dal 2022 si concentra anche su destinazioni leisure. L’Italia è il luogo ideale per questo ampliamento, un’area unica per i viaggiatori».

La proprietà è stata rilevata da Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit, grazie alla partnership con il fondo di investimento istituzionale israeliano Fattal European Partnership II, gestito da Guy Vardi e Yaniv Amzaleg.

«Il closing di questa operazione testimonia come l’Italia sia uno dei mercati più rilevanti per i principali investitori di settore che mostrano un interesse crescente verso le nostre destinazioni leisure – sottolinea Danilo Augugliaro, ad e dg di Aquileia Capital Services – abbiamo gestito l’intera operazione valorizzando la struttura con importanti lavori di ampliamento che hanno reso l’asset ancora più attrattivo e competitivo anche a livello internazionale».

Immerso nella campagna di Lazise, il Leonardo Hotel Lago di Garda – Wellness and Spa è il punto di partenza ideale per esplorare un’ area ricca di storia, cultura e opportunità di divertimento: Verona è ad appena mezz’ora di auto dall’hotel. Numerose le attrazioni per le famiglie con il parco divertimenti più grande d’Italia, Gardaland, a soli 2 km dall’hotel e il Movieland Park a meno di 1 km. Per gli amanti di enogastronomia le splendide cantine di Valpolicella.