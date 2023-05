L’era delle videocall in 3D: Google lancia Project Starline

Un nuovo sistema di comunicazione tra persone distanti in versione tridimensionale con l’ausilio delle nuove tecniche di intelligenza artificiale. È quanto consente Project Starline di Google, che alcuni giornalisti italiani hanno potuto testare in occasione della conferenza I/O 2023 e che si presenta come la versione iperevoluta di Teams, Zoom o anche di Meet.

Così come riportato da La Repubblica, tra le testate italiane presenti all’evento di Google, dall’azienda di Mountain View dicono che “al momento questa tecnologia è al suo punto più basso e che da qui può solo migliorare”, ma ciò che è stato provato in conferenza è stato definito dal quotidiano nazionale “parecchio impressionante. Difficile da spiegare a parole”.

Google ha spiegato di lavorare al progetto da 5-6 anni, ben prima della pandemia: ora le persone possono iniziare anche a provarlo come fatto ad esempio da La Repubblica: “Ci siamo seduti in una stanza di una delle tante sedi di Google a Mountain View, uno degli sviluppatori di Project Starline si è seduto in un’altra e abbiamo iniziato a conversare attraverso quelli che sembrano due enormi televisori, dove ognuno di noi appariva davanti all’altro, ricostruito in 3D in maniera onestamente incredibile”.

Per utilizzare Project Starline non è necessario alcun visore, fanno tutti gli schermi che vengono definiti “finestre magiche” e le telecamere, che grazie all’intelligenza artificiale riproducono in tempo reale l’aspetto e i movimenti degli interlocutori. I dati, inviati a una data center di Google, tornano indietro in brevissimo tempo.

Google fa sapere anche che “Project Starline aiuta a costruire connessioni personali più forti, riduce l’affaticamento delle riunioni e aumenta l’attenzione”.