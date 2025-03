L’estate 2025 di Air Transat sulle rotte Italia-Canada

Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, opera per la stagione estiva voli diretti dall’Italia al Canada per Toronto e Montréal da tre città Italiane: Roma, Venezia e Lamezia.

Pianificare un viaggio in Canada quest’estate è diventato molto più facile. Air Transat offrirà fino a 20 voli diretti a settimana dall’Italia nel periodo di alta stagione, un’offerta sempre più ampia e competitiva da maggio a ottobre.

ROMA-TORONTO E ROMA-MONTRÉAL

Da Roma Fiumicino a Toronto si volerà dal 2 maggio con cinque voli nostop settimanali, di martedì, mercoledì, venerdi, sabato e domenica. Dal 9 giugno i collegamenti diventeranno giornalieri e dal 29 giugno sarà a disposizione il doppio volo diretto di domenica.

Dalla Capitale italiana a Montréal il via alla stagione estiva 2025 sarà il 19 aprile. Si proseguirà fino al 25 ottobre prossimo. Dal 19 aprile l’offerta contemplerà un volo diretto operato di sabato, dal 5 maggio i collegamenti nostop saranno cinque a settimana di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato. Dal 15 giugno si passerà a operare voli giornalieri.

VENEZIA-TORONTO E VENEZIA-MONTRÉAL

Dall’aeroporto di Venezia la summer 2025 destinazione Toronto prenderà il via il 3 maggio per proseguire fino al 25 ottobre. È in programma un volo diretto a settimana, di sabato, per arrivare a due collegamenti nostop, di martedì e sabato, a partire dal 10 giugno.

Da Venezia a Montréal, invece, si volerà dal 5 maggio al 24 ottobre 2025. Inizialmente è previsto un diretto di lunedì per giungere a due voli a settimana di lunedì e venerdì dal 13 giugno.

LAMEZIA-TORONTO

Infine, dallo scalo calabrese di Lamezia decollerà un volo nostop a settimana, di giovedì, dal 12 giugno e fino al 1° ottobre.

I VOLI IN CONNESSIONE: LIMA E CANCUN

Sono disponibili voli in connessione da Roma per Lima, in Perù, e Cancun, in Messico, via Toronto o Montréal. Su Lima quattro voli in connessione dal 3 maggio al 22 ottobre; su Cancun voli giornalieri dal 2 maggio al 24 ottobre.

Lo Stopover in andata a Toronto per volare a Cancun è a carico del passeggero.

INFO UTILI

Il bagaglio a mano è sempre incluso sui voli diretti intercontinentali e pasti caldi a bordo inclusi. I voli dall’Italia al Canada sono operati con gli Airbus A330-200 o A330-300, configurati in due classi di servizio:

– Economy Class (330/346/363 posti) con sedili in pelle ergonomici e touchscreen individuali;

– Club Class (12 posti) con spaziosi sedili reclinabili, servizi prioritari e pasti gourmet.

Le opzioni tariffarie di Air Transat disponibili in GDS su piastrina Air Transat-TS649 offrono diversi livelli di flessibilità e servizi.

Tariffe Economy Class

ECO BUDGET: bagaglio a mano incluso. Non modificabile/rimborsabile.

ECO STANDARD: bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva. Modifiche/rimborsi con penalità.

ECO FLEX: bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva + posto standard. Modifiche/rimborsi senza penalità.

Tariffe Club Class

CLUB STANDARD: 2 bagagli (23 Kg), pasti gourmet, check-in prioritario, priorità bagagli. Modifiche/rimborsi con penalità. Posto a pagamento.

CLUB FLEX: servizi inclusi Club Standard + posto incluso. Modifiche/rimborsi senza penalità.

Air Transat è rappresentata in Italia da Rephouse Gsa. I voli possono essere prenotati in GDS da tutte le agenzie di viaggi ed emessi in Bsp Italia (TS 649) o contattando Rephouse:

BOOKING: 06 59606512 – [email protected]

GRUPPI: [email protected]; le quotazioni gruppo sono possibili su tutti i voli diretti e voli in connessione dall’Italia operati da Air Transat.

Le foto pubblicate sono state inviate da Rephouse Gsa