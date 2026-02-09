L’evento Olimpiadi porterà 1 milioni di visitatori

Il grande avvio dei Giochi invernali di Milano Cortina conferma l’importanza dei grandi eventi come volano per il turismo: previsto l’arrivo di oltre un milione di visitatori e introiti pari a circa 291 milioni di euro per il settore. Lo evidenza il ministero del Turismo, citando il report di The Data Appeal Company e Mabrian.

Le stime indicano una crescita significativa del comparto dell’hospitality e un aumento rilevante del traffico aereo, con particolare riferimento agli scali di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio, che si confermano come principali hub di accesso.

La capacità dei voli di lungo raggio diretti verso Milano è prevista in aumento del 20%, mentre quella aerea complessiva dei principali aeroporti coinvolti mostra una crescita del 6%. Un incremento trainato principalmente dalle rotte internazionali: +13,7% per il medio raggio e +19,6% per il lungo raggio.

Anche l’aeroporto di Venezia Marco Polo registra andamenti positivi, con un incremento complessivo del 5,6%, attribuibile a un aumento del 6% delle rotte internazionali e del 3,9% di quelle domestiche, sottolineando il rafforzamento del ruolo dello scalo nel sistema di accessibilità connesso all’evento olimpico.

«La cerimona di apertura – ha sottolineato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè – è stato uno spettacolo straordinario che racconta al mondo chi siamo. Un omaggio al nostro Made in Italy, allo stile, al genio e alla creatività che rendono la nostra Nazione unica al mondo».

ITA CELEBRA MILANO CORTINA CON SKYWAY

Intanto, Ita Airways, Official Airline Sponsor dei Giochi, ha inaugurato il suo showcasing Skyway a piazza san Carlo, a Milano, fino al 15 marzo 2026.

In questo modo Ita intende sia accrescere la visibilità del brand su un palcoscenico internazionale di prestigio che coinvolgere il pubblico attraverso attività esperienziali.

Lo showcasing si articola attraverso due padiglioni caratterizzati dal colore azzurro, elemento distintivo della compagnia, capaci di esprimere l’identità di Ita e il suo legame con Milano Cortina 2026.

I padiglioni integrano superfici bianche e inserti in legno naturale che richiamano le forme delle montagne, dando vita a un’architettura di grande impatto visivo ma al tempo stesso armoniosa coniugazione di identità nazionale, spirito sportivo e sensibilità ambientale. Il secondo padiglione riproduce la fusoliera di un aereo, con oblò affacciati su un paesaggio montano che contribuiscono a rafforzare l’illusione del volo e il legame con l’ambiente alpino.

Sono numerose le iniziative che Ita ha sviluppato per celebrare le Olimpiadi, a cominciare dalla livrea speciale realizzata su Airbus A320. Grazie alle illustrazioni firmate da Emiliano Ponzi, l’aeromobile diventa una superficie narrativa che celebra i valori dello sport, dell’inclusività e dell’emozione condivisa, restituendo a chi guarda una sensazione immediata e riconoscibile: quella dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Per l’occasione, creati speciali menu a bordo della Business Class di medio raggio. Nelle lounge di Roma Fiumicino e Milano Linate, Hangar Lounge e Runway Lounge, previste due novità che copriranno l’intero arco delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi: un menu dedicato, e video celebrativi visibili sui monitor delle sale.

Infine, tramite una campagna advertising multicanale on air, fino al 23 febbraio (tv, streaming tv, web, social e radio), Ita racconta il parallelismo tra la dedizione degli atleti olimpici e l’emozione dei viaggiatori.

«Questa partnership – osserva Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways – sottolinea la volontà della compagnia di espandersi sempre di più in un contesto internazionale come marchio distintivo, globale e allo stesso tempo simbolo dell’identità italiana. Skyway esprime in modo concreto l’obiettivo di Ita e la nostra visione del futuro: unire l’emozione del volo a quella dei grandi eventi internazionali, nel segno di innovazione e cura dei dettagli, pilastri della nostra compagnia».