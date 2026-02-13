L’ex ceo Burger King al timone di Norwegian Cruise Line

Cambio al vertice per Norwegian Cruise Line Holdings (Nclh): John Chidsey è stato nominato nuovo amministratore delegato.

Chidsey subentra a Harry Sommer, in carica dal 2023 che si è dimesso.

Il nuovo ceo è stato amministratore delegato di Subway per cinque anni, guidando un profondo piano di modernizzazione del marchio, e in precedenza ha ricoperto lo stesso ruolo in Burger King Holdings. Ha inoltre maturato esperienze in Cendant Corporation (proprietaria dei brand Avis e Budget) e in PepsiCo, dove ha iniziato la carriera in ruoli finanziari senior. Chidsey sedeva nel board di Nclh dal febbraio 2025 ed era già stato direttore della compagnia tra il 2013 e il 2022.

Il nuovo amministratore ha indicato come priorità del suo operato il rafforzamento dell’esecuzione e il miglioramento delle performance, in una fase caratterizzata da pressioni sui costi e da una domanda croceristica influenzata dall’inflazione.

Il Gruppo ha recentemente annunciato un importante investimento per una nuova unità “ultra-luxury” che sarà costruita da Fincantieri e consegnata nel 2033.

La nave sarà operata dal marchio Regent Seven Seas Cruises e sarà gemella della Seven Seas Prestige, prima della classe Prestige da 77.000 tonnellate di stazza lorda, attesa dal cantiere di Marghera il prossimo anno.