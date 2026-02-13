L’ex ceo Burger King al timone di Norwegian Cruise Line

L’ex ceo Burger King al timone di Norwegian Cruise Line
13 Febbraio 14:43 2026

Cambio al vertice per Norwegian Cruise Line Holdings (Nclh): John Chidsey è stato nominato nuovo amministratore delegato.

Chidsey subentra a Harry Sommer, in carica dal 2023 che si è dimesso.

Il nuovo ceo è stato amministratore delegato di Subway per cinque anni, guidando un profondo piano di modernizzazione del marchio, e in precedenza ha ricoperto lo stesso ruolo in Burger King Holdings. Ha inoltre maturato esperienze in Cendant Corporation (proprietaria dei brand Avis e Budget) e in PepsiCo, dove ha iniziato la carriera in ruoli finanziari senior. Chidsey sedeva nel board di Nclh dal febbraio 2025 ed era già stato direttore della compagnia tra il 2013 e il 2022.

Il nuovo amministratore ha indicato come priorità del suo operato il rafforzamento dell’esecuzione e il miglioramento delle performance, in una fase caratterizzata da pressioni sui costi e da una domanda croceristica influenzata dall’inflazione.

Il Gruppo ha recentemente annunciato un importante investimento per una nuova unità “ultra-luxury” che sarà costruita da Fincantieri e consegnata nel 2033.

La nave sarà operata dal marchio Regent Seven Seas Cruises e sarà gemella della Seven Seas Prestige, prima della classe Prestige da 77.000 tonnellate di stazza lorda, attesa dal cantiere di Marghera il prossimo anno.

  Articolo "taggato" come:
Harry SommerJohn ChidseyNorwegian Cruise Line Holdings
  Categorie
NavigareZoom

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Msc Crociere diventa main sponsor della Scc Napoli

Msc Crociere diventa main sponsor della Scc Napoli

Disney Cruise Line apre alle agenzie di viaggi italiane

Disney Cruise Line apre alle agenzie di viaggi italiane

Costa sospende le crociere fino al 3 aprile