L’Helvetia & Bristol Firenze entra nel portfolio di Virtuoso

L’Helvetia & Bristol Firenze, parte di Starhotels Collezione, entra a far parte dell’esclusivo portfolio dei luxury travel partner di Virtuoso, che comprende oltre 2.200 membri selezionati in più di 100 Paesi in tutto il mondo.

Per Federico Versari, general manager dell’Helvetia & Bristol Firenze, l’inclusione in Virtuoso offre nuove opportunità in ambito sales e marketing con i più di 20mila luxury travel advisor appartenenti al network e alla loro clientela di alto livello.

«Il processo di selezione e accettazione di Virtuoso è incredibilmente selettivo, per questo motivo diventare un preferred partner è per noi un vero onore – commenta il manager – La reputazione che le agenzie associate a Virtuoso hanno per la straordinaria dedizione ai loro clienti si adatta perfettamente all’approccio sartoriale al servizio, che è una delle caratteristiche più importanti del nostro hotel. Il nostro team segue la filosofia dell’autentica ospitalità italiana, accogliendo gli ospiti con cortesia ed expertise. La sincerità, l’empatia e passione nel creare un’esperienza di soggiorno indimenticabile lasciano una traccia indelebile nei nostri ospiti anche dopo la loro partenza».

Helvetia & Bristol si unisce a Virtuoso, collezione dei migliori hotel, resort, compagnie di crociera, compagnie aeree, tour operator e altre realtà del mondo travel in tutto il mondo. L’inclusione di Helvetia & Bristol in Virtuoso consente anche di creare connessioni dirette con le principali travel agency di turismo leisure nel Nord America, America Latina, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente.