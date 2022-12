Liguria, arriva il Nightjet che porta in Austria e Germania

C’è un nuovo treno notturno per collegare l’Austria e la Germania con Genova e la Liguria. È il Nightjet, che avvicina Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera con La Spezia, Rapallo, Levanto e Genova, appunto.

Il primo Nightjet – il servizio è quotidiano – è arrivato il giorno 12 dicembre nella stazione di Genova Piazza Principe. Ad accoglierlo Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia (società capofila del polo passeggeri del Gruppo Fs), Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture, Augusto Sartori, assessore ai Trasporti e al Turismo della Regione Liguria e Matteo Campora, assessore ai Trasporti e Mobilità Integrata del Comune di Genova.

Il collegamento, effettuato dalla compagnia ferroviaria austriaca Öbb in collaborazione con Trenitalia, è un servizio comodo oltre che ecologico.

La partenza da La Spezia è prevista alle 17.10, mentre le tappe successive sono Levanto (17.37), Rapallo (18.34) e Genova Principe (19.50), con l’arrivo a Salisburgo previsto per le 6.49, a Vienna alle 8.52 e a Monaco alle 9.20. Il ritorno parte da Vienna alle 19.23, da Monaco di Baviera alle 20.10 e a Salisburgo alle 22.02 per arrivare a Genova Piazza Principe alle 9.38 e poi proseguire per Rapallo (10.12), Levanto (10.44) e La Spezia (11.10).

«È motivo di grande soddisfazione dare il benvenuto al primo Nightjet che collega la Liguria con l’Austria e la Germania – ha affermato Corradi – Ulteriore conferma di quanto l’Europa sia strategica per Trenitalia e per tutto il Gruppo Fs. Questo collegamento rappresenta una nuova porta di accesso al nostro Paese e offre, a tutti coloro che vorranno scoprire la Liguria, la possibilità di farlo in treno, mezzo green per eccellenza».

Edorado Rixi ha aggiunto: «L’arrivo del convoglio Nightjet è la dimostrazione che è possibile tornare ad avere treni che partono dalla riviera ligure e collegano le capitali europee. Vogliamo tornare ad avere una capacità ferroviaria in grado di soddisfare anche le richieste dei turisti più esigenti. Riguarda la Liguria e tutte le destinazioni italiane».