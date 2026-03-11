Lo scatto in avanti del t.o. SoFly

Nuovo corso per il tour operator SoFly – nato nel 2025 dall’evoluzione di Trepuntozero Tn – che affida le relazioni pubbliche ad At Comunicazione e debutta in una veste rinnovata alla Bmt di Napoli (Pad. 6 – Stand 6119-6118). Sullo sfondo una nuova strategia di posizionamento e una struttura manageriale rinforzata che vede, tra l’altro, l’ingresso di Alberto Giorgio nel ruolo di direttore commerciale.

Un new deal in linea con il Piano industriale dell’operatore guidato dall’amministratore delegato Salvatore Cerbone, che dichiara: «Siamo soddisfatti di questo primo anno di attività, ma ora è il momento di crescere attraverso una strategia di comunicazione strutturata, grazie al rafforzamento del management e all’ampliamento del prodotto. L’obiettivo è offrire alle agenzie sempre più flessibilità, scelta, garanzie e marginalità».

La fase due di SoFly si traduce operativamente in una decisa diversificazione del prodotto. Crescono il segmento pacchettizzato e garantito – con un’ampia scelta di proposte Mare Italia, Egitto (mare e crociere sul Nilo), Oceano Indiano, Turchia o Scandinavia – e la programmazione generalista.

Foto dell’ufficio stampa.