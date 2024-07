Londra Heathrow, rinnovato per cinque anni il contratto con Sita

Supportare la crescente infrastruttura di rete dello scalo più trafficato d’Europa. Per questo Sita, fornitore globale di tecnologia per il settore del trasporto aereo, ha siglato l’estensione di contratto di cinque anni con l’Aeroporto di London Heathrow. Attraverso questo accordo Sita offrirà una vasta gamma di servizi di rete, di telecomunicazioni e di connettività, oltre a introdurre nuove soluzioni innovative per i vettori che operano a Heathrow.

Dal 2011 Sita ha avviato una solida collaborazione con Heathrow, rafforzando l’infrastruttura aeroportuale, mentre lo scalo è diventato il più trafficato d’Europa, con quasi 80 milioni di passeggeri nel 2023.

In base al nuovo accordo, Sita continuerà a rafforzare l’infrastruttura digitale dello scalo londinese, gestendo la sua rete capillare e migliorando la sua infrastruttura IT. Questo include il supporto di migliaia di switch di accesso alla rete e di punti wireless, nonché di altre migliaia di linee telefoniche analogiche e internet.

Inoltre, un team di Sita dedicato e con sede proprio a Heathrow fornirà nuovi progetti e un’assistenza continua su tutta l’infrastruttura della rete di telecomunicazioni, cybersecurity, tecnologia operativa e radio. Saranno a disposizione per supportare i clienti interni dello scalo, i clienti commerciali b2b e la più ampia supply chain dell’aeroporto. Con questo nuovo modello Sita migliora l’offerta commerciale di telecomunicazioni per i clienti b2b, fornendo soluzioni di comunicazione di alta qualità per una varietà di clienti interni, tra cui le compagnie aeree, gli operatori di terra e i negozi.

«Con l’aumento del traffico aereo negli aeroporti europei – Sergio Colella, presidente Europa di Sita – gli scali stanno dando priorità sempre di più all’IT per rafforzare le loro operazioni e offrire ai propri passeggeri un’esperienza fluida. Con la fornitura di una robusta infrastruttura IT, il nostro obiettivo è quello di assicurarci che Heathrow possa essere in grado di rispondere alle esigenze future della propria rete, rendendo più piacevole l’esperienza dei passeggeri».

«Siamo lieti di estendere la nostra collaborazione con Sita – osserva Helen Elbsy, chief solution officer dell’Aeroporto di Heathrow – dato che il rafforzamento e l’efficientamento della nostra infrastruttura IT è fondamentale per la nostra mission di diventare un aeroporto leader, pronto per il futuro. Avere una rete robusta e affidabile è essenziale per fornire operazioni fluide e incontrare i bisogni di milioni di passeggeri e numerose aziende che fanno affidamento su Heathrow ogni giorno».