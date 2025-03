L’ospitalità luxury di Armani debutta in Arabia Saudita

Diriyah Company ha annunciato il debutto in Arabia Saudita di Armani/Casa Interior Design Studio, sotto la guida di Giorgio Armani che come altri volti della moda luxury continua a investire nell’ospitalità, con il lancio delle 15 esclusive residenze Armani Residences Diriyah impreziosite da interni su misura curati proprio dall’iconico stilista italiano.

Situate in Diriyah Square, le residenze sorgeranno accanto al futuro Armani Hotel Diriyah, la cui costruzione è iniziata nel novembre 2024. L’hotel offrirà 70 camere di lusso, due ristoranti raffinati e una spa d’eccellenza, con suite dotate di spa privata e piscina.

Le residenze saranno suddivise in tre distinti concept di design – The Palm Residences, The Botanical Residences e The Royal Penthouses – con dimensioni comprese tra 1.200 e 1.900 metri quadrati. Ogni residenza disporrà di tre suite con bagno privato, eleganti zone soggiorno e pranzo, spazi per la famiglia, una biblioteca e una piscina privata.

Le singole residenze saranno collegate da una spettacolare scala “Torre di Luce” e verranno completamente arredate e accessoriate da Armani/Casa, con cucine e bagni su misura. Inoltre, saranno dotate di lobby, ascensore privato e accesso diretto da un parcheggio sotterraneo riservato.

I Royal Penthouses offriranno esclusivi spazi esterni, tra cui piscina privata, terrazza yoga, cabana e area barbecue in tutte le unità superiori, incorniciate da eleganti giardini e terrazze paesaggistiche.

I residenti avranno accesso ai servizi premium dell’Armani Hotel Diriyah, tra cui piscina, palestra, Business Lounge, Armani Study e il servizio di ristorazione in-house. Inoltre, godranno di una gamma di servizi inclusi in una quota annuale, come concierge h24, valet parking, un servizio buggy gratuito tra residenza e hotel, un team di gestione dedicato e manutenzione ordinaria, compresa la pulizia giornaliera della piscina privata.

Jerry Inzerillo, group ceo di Diriyah Company, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di essere la prima destinazione in Arabia Saudita ad accogliere Armani a Diriyah, la Città della Terra, con il lancio di queste residenze straordinarie, che rappresentano un’aggiunta iconica al nostro portafoglio residenziale. Queste residenze combinano perfettamente l’eleganza senza tempo del design Armani con la straordinaria bellezza del nostro ricco patrimonio Najdi, offrendo un’esperienza abitativa davvero eccezionale. Queste residenze contribuiranno a rafforzare la reputazione di Diriyah come una delle destinazioni più ambite per una vita residenziale d’eccellenza, con un’offerta senza pari di shopping e ristorazione nel cuore di Diriyah Square».

Le Armani Residences saranno la più recente aggiunta alla prestigiosa collezione di residenze a marchio Diriyah, che comprende già Baccarat Residences Diriyah, Corinthia Residences Diriyah, Raffles Residences Diriyah, The Ritz-Carlton Residences Diriyah e The Ritz-Carlton Signature Collection Diriyah, per un totale di 300 residenze di lusso.

Diriyah Company sta inoltre valutando ulteriori opportunità per portare nuove esperienze firmate Armani nella Città della Terra, ampliando l’offerta di ristorazione, retail e lifestyle. Questo si inserisce nella visione di Diriyah Square come un fulcro dell’ospitalità e del lusso.

Armani Residences Diriyah fa parte della strategia residenziale di Diriyah Company, che punta a creare soluzioni abitative diversificate per oltre 100mila futuri residenti.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Diriyah Company